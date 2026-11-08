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فصل دوم مجموعه تلویزیونی «روشنایی شب» در ادامه ماجراهای فصل اول در حال پخش از شبکه یک سیماست؛ اثری که بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های معاند و وابسته به رژیم صهیونیستی داشته و توانسته است روی نقاط حساس پنهان و آشکار جنگ اطلاعاتی دست بگذارد. در گفت‌وگویی که پیش رو دارید، «بهروز مفید»، تهیه‌کننده این اثر، به ابعاد مختلف ساخت این مجموعه، دلایل تمرکز رسانه‌های صهیونیستی بر آن، چالش‌های پرداختن به موضوعات امنیتی و همچنین ویژگی‌های فصل دوم این سریال پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

آقای مفید، اخیراً مجموعه تلویزیونی «روشنایی شب» با بازتاب‌ها و واکنش‌های شدیدی از سوی رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی مواجه شده است. دلیل اصلی این حجم از حساسیت و واکنش منفی رسانه‌های صهیونیستی نسبت به این اثر را در چه چیزی می‌بینید؟

حساسیت رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی نسبت به این مجموعه، بیش از هر چیز به مقطع تاریخی حساسی که در آن قرار داریم مربوط می‌شود. ما امروز در شرایطی به سر می‌بریم که جمهوری اسلامی ایران طی جنگ‌های اخیر، ضربات سنگین و راهبردی به این رژیم وارد کرده است. وقتی اثری هنری و نمایشی با محوریت افشای ساختارهای پنهان دشمن ساخته می‌شود و این‌قدر دقیق روی نقاط آسیب‌پذیر آن‌ها دست می‌گذارد، طبیعی است که به خار چشم صهیونیست‌ها تبدیل شود. این فشارها و هجمه‌های رسانه‌ای، سال‌هاست که به اشکال گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و فقط نشان‌دهنده عمق کینه‌توزی و دشمنی آن‌هاست؛ اما ما در این اثر تلاش کردیم به مهم‌ترین و برجسته‌ترین ابعاد مسئله جاسوسی که توسط عوامل وابسته به این رژیم در داخل کشور دنبال می‌شود، بپردازیم و ابعاد پنهان آن را افشا کنیم.

تطابق و به‌روز بودن فیلم‌نامه مجموعه با اظهارات و مواضع کنونی مقامات رژیم صهیونیستی بسیار چشمگیر است. تا چه اندازه عمداً به دنبال همگام‌سازی روایت داستان با تحولات روز امنیتی بوده‌اید؟

این‌طور نبوده که بخواهیم صرفاً یک اثر شعاری یا مقطعی تولید کنیم، اما فشار آوردن و تقابل رسانه‌ای دشمن سال‌هاست جریان دارد و ما نیز آگاهانه تلاش کردیم در این اثر به نکات برجسته مسئله جاسوسی بپردازیم. شبکه‌های جاسوسی همواره در تلاش بوده‌اند تا از طریق عوامل نفوذی در داخل کشور اهداف خود را پیش ببرند و پرداختن به این تله‌ها و آسیب‌ها، وظیفه‌ای بود که ما در قبال آگاهی‌بخشی به جامعه احساس کردیم. این توجه و حساسیت رسانه‌های معاند، برخاسته از این واقعیت است که ما مدتی است به‌طور مستقیم و رودررو در نبرد با صهیونیست‌ها قرار داریم و این رویارویی مستقیم، ضریب اهمیت پرداختن به این موضوعات را دوچندان کرده است.

از منظر مخاطب‌شناسی و اثرگذاری بر افکار عمومی، پخش این‌گونه آثار در شبکه‌های برون‌مرزی سازمان صداوسیما را تا چه اندازه در جنگ نرم موفق می‌دانید؟

پخش این اثر در شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی سازمان صداوسیما و طرح صریح شرایط کشور برای مخاطبان جهانی، یک نقطه قوت بزرگ و استراتژیک محسوب می‌شود. ما در ساخت این مجموعه تلاش کرده‌ایم به‌طور کاملاً حرفه‌ای طرح موضوع کنیم و تله‌هایی را که برای امنیت کشور آسیب‌زا هستند و در ساختار شبکه‌های جاسوسی وجود دارند، به مخاطبان یادآوری کنیم. به نظرم این‌گونه آثار و مجموعه‌ها می‌توانند کارکرد آموزشی بسیار بالایی داشته باشند تا مخاطب عام و خاص با نوع فضاسازی‌ها، شگردها و ابعاد پیچیده عملیات روانی و شبکه‌های جاسوسی آشنا شود و سطح هوشیاری اجتماعی بالاتر برود.

با توجه به استقبال از فصل اول، برنامه‌ریزی شما برای تولید و پخش فصل دوم مجموعه «روشنایی شب» به کجا رسیده است و آیا شاهد تغییراتی در ترکیب بازیگران اصلی خواهیم بود؟

در فصل دوم مجموعه تلویزیونی «روشنایی شب»، ساختار اصلی داستان و هسته مرکزی روایت حفظ شده است و همچنان بار اصلی این مجموعه بر دوش بازیگران محوری و توانمندی چون آقای فلاحی‌پور، آقای غفاری و خانم خاطره اسدی است. در این فصل تلاش کرده‌ایم با حفظ این بازیگران اصلی که حضورشان برای مخاطب آشنا و جذاب است، به پختگی بیشتری در روایت برسیم و صرفاً در بخش بازیگران فرعی و شخصیت‌های مکمل تغییراتی ایجاد کرده‌ایم تا داستان پویایی لازم را برای جذب مخاطبان حفظ کند.