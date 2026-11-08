شيراز- خبرنگار كيهان:

مدیریت شهری در اقدامی حمایتی، سوخت گاز CNG ناوگان تاکسیرانی را در جایگاه‌های تحت مالکیت شهرداری شیراز به‌صورت رایگان عرضه می‌کند.

رامین طالبی، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز، در این رابطه اظهار داشت: با حمایت شورای اسلامی شهر و دستور ویژه محمدحسن اسدی شهردار این کلان‌شهر و به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی، سوخت CNG تمامی تاکسی‌های فعال در سطح شهر در جایگاه‌های تحت نظارت و مالکیت شهرداری به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار رانندگان زحمتکش قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای تقویت ناوگان عمومی و حمایت از رانندگان اتخاذ شده است، افزود: تلاش می‌کنیم تا با توسعه و تجهیز این جایگاه‌ها، دسترسی رانندگان به سوخت پاک و خدمات رفاهی تسهیل شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های جایگاه‌های سوخت شهرداری آماده ارائه خدمات شبانه‌روزی به تاکسی‌رانان است و نظارت دقیق بر روند توزیع رایگان سوخت به‌طور مستمر انجام خواهد شد تا این خدمت‌رسانی با بالاترین کیفیت استمرار یابد.

این اقدام با هدف ارتقای بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل عمومی و توسعه خدمات شهری پیگیری می‌شود.