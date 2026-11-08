اصفهان- خبرنگار کیهان:

شهردار اصفهان با اشاره به بودجه ۵۷.۸ همتی شهرداری در سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود بودجه شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۶ از مرز ۸۰ همت عبور کند.

علی قاسم‌زاده اظهار کرد: بودجه شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۷.۸ همت، معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه برآوردهای انجام‌شده با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی نشان می‌دهد که بودجه سال ۱۴۰۶ از مرز ۸۰ همت عبور خواهد کرد، افزود: برای حفظ توان مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های بزرگ و تداوم روند توسعه شهر، باید به سمت شناسایی و تأمین منابع درآمدی جدید حرکت کنیم، چراکه به‌نظر می‌رسد برای حفظ روند توسعه شهر، به بودجه‌ای در حدود ۸۰ همت نیاز داشته باشیم.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در چند سال گذشته، اتفاق خوبی در فرآیند تنظیم بودجه شهرداری رقم خورده و آن استفاده از خرد جمعی و مشارکت شهروندان در تدوین بودجه است، گفت: در این مسیر علاوه‌بر نخبگان، افراد با تجربه‌ای که در سال‌های گذشته در شهرداری منشأ خدمت بوده‌اند و دانشگاهیان، از عموم مردم نیز برای تنظیم و نهائی‌کردن بودجه نظرخواهی می‌کنیم.

قاسم‌زاده با بیان اینکه این مشارکت در دو مرحله انجام می‌شود، ادامه داد: در مرحله نخست که به‌زودی آغاز خواهد شد، شهروندان می‌توانند مسائل و نیازهای محله و منطقه خود یا موضوعات کلان شهر را مطرح و پیشنهادهایشان را ارائه کنند؛ برای مثال ممکن است شهروندان آزادسازی دو گلوگاه ترافیکی در محله خود را برای بهبود رفت‌وآمد یا ارتقای ایمنی محله در برابر حوادثی همچون آتش‌سوزی پیشنهاد دهند.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم، پس از تنظیم اولیه بودجه، پروژه‌های پیشنهادی در سامانه بارگذاری و به اطلاع شهروندان رسانده می‌شود و مردم می‌توانند در مقیاس منطقه و محله خود بررسی کنند که در سال ۱۴۰۶ چه پروژه‌هایی پیش‌بینی شده است و درباره آن‌ها نظر بدهند؛ به‌عنوان مثال اجرای یک پروژه را تأیید کنند، پیشنهادهایی برای تکمیل آن ارائه دهند یا اعلام کنند که پروژه دیگری در محله‌شان اولویت بیشتری دارد.

شهردار اصفهان بیان کرد: در دو تا سه سال گذشته، از نظرات نهائی شهروندان که صاحبان اصلی شهر و از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی هستند، برای اعمال اصلاحات نهائی در طرح‌ها، به‌ویژه پروژه‌های محله‌محور، استفاده کرده‌ایم؛ در نهایت لایحه بودجه با اعمال این اصلاحات به شورای اسلامی شهر ارائه می‌شود تا مراحل تأیید و تصویب نهائی را طی کند.

قاسم‌زاده گفت: امیدواریم شهروندان همچون دو تا سه سال گذشته مشارکت جدی در این فرآیند داشته باشند، چراکه حضور و همراهی آن‌ها به نفع شهر و کمک‌کننده مدیریت شهری خواهد بود.