پاسخ به هر حمله احتمالی دشمن، فوری و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود

شيراز- خبرنگار كيهان:

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز با تأکید بر ضرورت بازنگری و تقویت سیاست‌های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور باید به توان و اقتداری برسد که دشمنان حتی فکر حمله به ایران را نیز از سر خود بیرون کنند و برای تحقق این هدف، ظرفیت‌های دفاعی و موشکی باید متناسب با تحولات منطقه و تهدیدهای جدید ارتقا یابد.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر ضرورت ترویج اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود و همه اقشار جامعه، نخبگان و فعالان اقتصادی با مبانی آن آشنا باشند، درباره آن گفت‌وگو کنند و تحقق آن را مطالبه کنند. امام جمعه شیراز در خطبه اول با محوریت تقوا و با استناد به نهج‌البلاغه، به ویژگی‌های انسان‌های باتقوا اشاره کرد و گفت کسانی که در مراتب بالای تقوا قرار دارند، از نظر ظاهری چهره‌ای دارند که بیننده تصور می‌کند بیمار یا پریشان‌خاطرند، در حالی که هیچ بیماری در آن‌ها نیست و این حالت ناشی از اندیشه قیامت و توجه عمیق به معنویت است. وی در این زمینه به چهره شهید آیت‌الله دستغیب و شهدای محراب همچون شهیدان اشرفی اصفهانی، مدنی و صدوقی اشاره کرد و گفت زهد و ریاضت در چهره این بزرگان هویدا است. خطيب جمعه شيراز با نقل سخنی از مرحوم علامه محمدتقی جعفری، قدرت این عالمان وارسته را برگرفته از معنویت دانست و نه توان جسمانی و تأکید کرد ایستادگی آنان در برابر رژیم شاه، زندان‌ها و شکنجه‌ها نشان داد که معنویت منشأ قدرت و مقاومت است. وی همچنین خاطره‌ای از یک پزشک آلمانی نقل کرد که پس از مشاهده نماز خواندن یک بیمار مسلمان، گفته بود در تجربه جنگ جهانی دوم دریافته است کسانی که اهل معنویت و عبادت‌اند، در میدان نبرد مقاومت بیشتری دارند. امام جمعه شیراز با استناد به خطبه ۱۲۱ نهج‌البلاغه، رزمندگان اسلام را چنین توصیف کرد که با ایمان و عشق به جهاد به میدان رفتند، شب‌ها از ترس خدا ‌گریستند، با روزه و ذکر و شب‌زنده‌داری جسم خود را پرورش دادند و در برابر دشمن صفوفی به هم فشرده و هراس‌انگیز داشتند. وی این ویژگی‌ها را یادآور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر دانست و خطاب به امام زمان‌(عج) گفت امروز در صفوف نظامیان، اهل نماز، روزه و قرآن بسیارند و این امیدواری را ایجاد کرده است. دژکام در خطبه دوم با اشاره به سیاست‌های بازدارندگی امنیتی و نظامی کشور گفت: این سیاست‌ها از زمان شهادت سردار سلیمانی تحول یافته و امروز ۱۶ پایگاه نظامی آمریکا مورد هدف قرار گرفته است. وی با اشاره به دیدار فرماندهان نظامی با رهبر معظم انقلاب گفت: سیاست‌های بازدارنده ارتقا یافته و پاسخ به هر حمله احتمالی دشمن، فوری و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود و برد موشک‌های کشور نیز افزایش خواهد یافت. امام جمعه شیراز در ادامه بر ضرورت انسجام ملی تأکید کرد و رقابت‌های جناحی و جریانی در شرایط کنونی را حرام خواند و گفت: همه باید یک حرف باشند و در برابر دشمن یکپارچه عمل کنند. وی همچنین بر تقویت ارتباطات منطقه‌ای و همکاری با شرکای راهبردی و جبهه مقاومت از یمن تا لبنان و ایران تأکید کرد و بازنگری و ارتقای سیاست هسته‌ای کشور را در شرایط تهدیدهای جدید ضروری دانست و گفت: تنظیم دکترین هسته‌ای بر‌عهده مقام معظم رهبری است. آیت‌الله دژکام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به طرح تورم صفر شهرداری تهران گفت: این تجربه در شیراز نیز از سال گذشته و پیش از ماه رمضان آغاز شده و بازارهای محلی توانسته‌اند کالاهای اساسی را ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند. وی خواستار اجرای کامل این طرح در شیراز در آستانه ماه رمضان شد تا اقشار کم‌درآمد بتوانند مایحتاج خود را بهتر تهیه کنند.