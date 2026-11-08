همدان- خبرنگار کیهان:

با حضور جمعی از مسئولان از زحمات مجید درویشی فرماندار سابق همدان تقدیر و عبدالله امیری به‌عنوان فرماندار جدید همدان معرفی شد.

عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با انتقاد از عدم توجه به مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری باید اقدامات مؤثری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه اجتماعی انجام دهد.

وی جایگاه فرمانداری مرکز استان را حساس دانست و خطاب به فرماندار جدید گفت: شهر همدان در عرصه‌های مختلف نیازمند کار جدی، پرتلاش و کارشناسی است. انتظار ما از فرماندار جدید همدان این است که با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، کارشناسان و ایجاد اجماع و همدلی، منشأ خیر و اثر باشد و برای رفع مسائل و مشکلات شهرستان تلاش کند.

صوفی با تأکید بر ضرورت تلاش برای حل مسائل و مشکلات مردم عنوان کرد: فرماندار می‌تواند در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل اقتصادی و نظارتی، نقش مؤثر و اثرگذاری داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط کشور و ایستادگی مردم گفت: در شرایطی که مردم 250 شب پای کار ایستاده‌اند و گام‌به‌گام به موفقیت نزدیک می‌شویم، انتخابات آمریکا نشان داد که مردم این کشور نیز از اقدامات جنگ‌طلبانه مسئولان خود رضایت ندارند و امیدواریم به‌زودی جشن پیروزی را برگزار کنیم.

عبدالله امیری، فرماندار جدید همدان نیز در این آیین، با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری همدان برای توسعه استان عنوان کرد: گردشگری سلامت بسیار اهمیت دارد و همدان از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مدرن در کشور برخوردار است پس می‌توان از توریسم سلامت بهره برد.

وی بیان کرد: همدان ظرفیت‌های کشاورزی بسیاری دارد و همچنین مستعد ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی است که دولت نیز به آن واقف است و بر همین اساس 700 مگاوات نیروگاه در حال احداث است.