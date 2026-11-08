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کد خبر: ۳۴۱۷۰۹
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
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آیین استقبال از ۶ شهید گمنام در شهرکرد برگزار شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان : 
آیین باشکوه استقبال از ۶ تن از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار و مسئولان استان چهارمحال‌وبختیاری در مرقد مطهر امام‌زادگان حلیمه و حکیمه خاتون‌(س) شهرکرد برگزار شد.
در این آیین نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: صدها سال است که این نقطه منبع نور و فیض، میعادگاه مؤمنان و مکان تجدید عهد با خاندان عصمت و طهارت‌(ع) بوده و امروز نیز با عطر حضور شهدای گمنام گل‌باران شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین فاطمی با اشاره به ریشه‌های تاریخی مقاومت ملت ایران در برابر تهاجم رژیم بعث عراق، تصریح کرد: روزی که صدام با تصور باطل و از روی غرور و نخوت، خاک ایران اسلامی را مورد تهاجم قرار داد، گمان نمی‌کرد با ملتی مواجه شود که در دامان مادران عاشورایی و در مجالس اهل‌بیت‌(ع) مشق شهادت و مقاومت دیده‌اند. فرزندان این مرز و بوم با دست خالی اما با اتکال به قدرت لایزال الهی، متجاوزان را به عقب رانده و از انقلاب و کیان اسلامی حراست کردند.
وی  شهدا را مدال‌های افتخار ملت ایران خواند و افزود: شهدای سرافراز ما هم شهید وطن، هم شهید اسلام، قرآن و ولایت اهل‌بیت‌(ع) هستند و ملت بزرگ ایران همواره قدردان این نخل‌های سرفراز و خانواده‌های معظم شهدا خواهد بود.
فاطمی با اشاره به تشابهات تاریخی دفاع مقدس با شرایط کنونی در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: متأسفانه دشمنان از درس‌های تاریخ و مقاومت ملت ایران غافل شده‌اند؛ امروز نیز ملت سرفراز ایران اسلامی با قلبی استوار و با آمادگی کامل در برابر مستکبران ایستاده و نیروهای مسلح و آحاد مردم با هوشیاری، تحرکات دشمن را رصد می‌کنند. آمریکا و اسرائیل در برابر این ایستادگی دچار استیصال شده‌اند، هرچند حفظ هوشیاری، تقویت آمادگی دفاعی، حفظ انسجام و وحدت ملی از الزامات این دوران است.
وی با اشاره به تقارن این آیین با ایام فاطمیه(س)، خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) و رزمندگان اسلام با توسل به دامن پاک حضرت فاطمه زهرا‌(س) در میدان‌های مبارزه گام نهادند و امروز نیز ما با توسل به آن بانوی بزرگوار، عهد می‌بندیم که در مسیر ولایت، ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب ثابت قدم بمانیم.

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