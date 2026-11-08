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کد خبر: ۳۴۱۷۰۲
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
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مخالفت قاطع مقاومت عراق با بستن مرزهای ایران

فراکسیون پارلمانی بدر عراق (وابسته به مقاومت) با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور تأکید کرد با قاطعیت مخالف دیکته‌های آمریکا برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران است.
به گزارش یکشنبه ایرنا به نقل از المیادین، فراکسیون پارلمانی بدر عراق (شاخه سیاسی گروه مقاومت بدر به رهبری‌ هادی العامری) با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور تأکید کرد با قاطعیت مخالف دیکته‌های آمریکا برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران است. این فراکسیون اعلام کرد اظهارات «فؤاد حسین» مبنی بر درخواست‌های آمریکا، نشان‌دهنده طرح‌هایی است که جنوب عراق را هدف قرار داده و دخالت در تصمیمات حاکمیتی محسوب می‌شود. بدر تأکید کرد ملت و نیروهای ملی عراق در برابر نقض حاکمیت و پیروی از دستورات خارجی که به منافع کشور آسیب می‌زند، سکوت نخواهند کرد و سیاست محاصره را رد می‌کند. روابط عراق و ایران عمیق و برآمده از خون‌های ریخته‌شده در مبارزه با تروریسم است. این فراکسیون خواستار بازگشایی فوری گذرگاه‌های مسدود شد.

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