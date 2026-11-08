رئیس سازمان بسیج مستضعفین از اجرای طرح ملی صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز با مشارکت ۱۵۰ هزار بسیجی آموزش‌دیده خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از هدررفت منابع و کمک به رونق تولید و بهبود معیشت مردم در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه مراسم بازدید میدانی از اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور در یکی از مساجد جنوب تهران درباره هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت ملی گاز اظهار کرد: در چارچوب این همکاری‌ها، فهرست مشترکان پرمصرف دریافت شده و ۱۵۰ هزار نفر از بسیجیان با عنوان «یاوران انرژی» آموزش دیده‌اند تا با حضور در عرصه‌های مردمی، اقدامات ترویجی و آموزشی برای اصلاح الگوی مصرف را دنبال کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تشریح اهداف این طرح افزود: هدف‌گذاری ما صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیون مترمکعبی در مصرف انرژی است. همان‌گونه که بسیجیان و جان‌فدایان در عرصه دفاعی با حضور گسترده خود رزمایش‌های بزرگی را رقم زدند، این‌بار نیز در قالب یک رزمایش ملی، برای مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف منابع وارد میدان خواهند شد.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌تواند به تولید ثروت و تقویت اقتصاد کشور منجر شود، تصریح کرد: اگر بتوانیم مصرف برق در بخش خانگی را کاهش دهیم، دولت می‌تواند برق آزادشده را در اختیار واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها قرار دهد و از این طریق زمینه افزایش تولید و رونق اقتصادی فراهم شود. همچنین بخشی از منافع حاصل از این اقدام می‌تواند در مسیر طرح‌های مواسات و حمایت از معیشت اقشار نیازمند هزینه شود.

به گزارش ایرنا از بسیج، طائب مشارکت عمومی را شرط موفقیت این برنامه دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند همراهی مردم و اصلاح الگوی مصرف در خانواده‌هاست. در همین راستا، پایگاه‌های بسیج فعال شده‌اند تا با آموزش شهروندان، فرهنگ کاهش مصرف و پیشگیری از هدررفت انرژی را در جامعه گسترش دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه توسعه حکمرانی محلی اشاره کرد و گفت: دوم آذرماه، شوراهای محلی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور شکل خواهند گرفت و طرح حکمرانی محلی با فاز جدید برنامه‌ریزی، با حضور رئیس‌جمهور در سطح ملی افتتاح خواهد شد.