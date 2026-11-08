افزایش سوءرفتار جنسی در ارتش

بحران فزاینده آزار و سوءرفتار جنسی در ارتش آلمان و ثبت آمار‌های تکان‌دهنده از قربانی‌شدن نظامیان زن و مرد، مقام‌های ارشد نظامی این کشور را به راه‌اندازی خطوط ارتباطی اضطراری و تحقیقات محرمانه واداشت.

به گزارش خبرگزاری میزان، اشپیگل گزارش کرد که فرمانده ارشد ارتش آلمان نگرانی خود را از افزایش موارد سوء‌رفتار جنسی در نیرو‌های مسلح این کشور ابراز کرده است.

به گزارش این مجله، کارستن بروئر، بازرس کل ارتش آلمان در دستوری رسمی که در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) به نیرو‌های مسلح آلمان ابلاغ شد، این وضعیت را غیرقابل قبول توصیف کرد.

گزارش‌ها حاکی از افزایش گزارش‌های سوءرفتار جنسی، از اظهارات نامناسب گرفته تا تجاوز جنسی در پایگاه‌های نظامی آلمان، در ماه‌های اخیر بوده است.

تعداد موارد گزارش شده از ۴۰۲ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۴۶۹ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

طبق اطلاعات به‌دست آمده توسط اشپیگل، انتظار می‌رود که تعداد کل موارد در سال ۲۰۲۶ به‌طور قابل‌توجهی بیشتر باشد.

در پاسخ، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، یک خط تلفن پشتیبانی برای کارکنان نظامی که سوءرفتار جنسی را تجربه کرده یا شاهد آن بوده‌اند، ایجاد کرد.

در ۲۶ اکتبر (۴ آبان)، بروئر، طبق دستور وزیر دفاع آلمان، دستور داد که این خط تلفن از اول نوامبر (آبان) به‌صورت شبانه‌روزی فعال باشد.

این طرح به قربانیان و شاهدان اجازه می‌دهد تا به جای گزارش مستقیم حوادث به مافوق خود، از یک نهاد مستقل مشاوره بگیرند.

اشپیگل گزارش کرد که بسیاری از قربانیان از گزارش سوءرفتار خودداری می‌کنند، زیرا از انتقام یا خائن شناخته‌شدن در واحد‌های نظامی خود هراس دارند.

یافته‌های اولیه از یک مطالعه موسوم به «میدان تاریک» نیز نگرانی‌هایی را در میان فرماندهی نظامی آلمان ایجاد کرده است.

به گفته اشپیگل، حدود ۷۰ درصد از زنانی که به صورت ناشناس در این نظرسنجی شرکت کردند، گزارش دادند که در طول دوران خدمت خود سوءرفتار جنسی را تجربه کرده‌اند.

در بسیاری از موارد گزارش شده، ظاهراً مافوق‌ها درگیر اتهام‌ها بوده‌اند.

به گفته این مجله، نظرسنجی یادشده همچنین نشان داد که اعضای مرد ارتش آلمان سوءرفتار را تجربه کرده یا شاهد آن بوده‌اند.

طبق برآورد‌های انجام‌شده در نیرو‌های مسلح آلمان، معروف به بوندس‌ور، حدود ۳۰ درصد از پاسخ‌دهندگان مرد گزارش داده‌اند که یا خود مورد سوءرفتار جنسی قرار گرفته‌اند یا شاهد چنین حوادثی بوده‌اند.

بیش از ۱۷ درصد از حدود ۲۵ هزار زن فعال و سابق که با آنها تماس گرفته شده، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند.