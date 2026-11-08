موارد ابتلا به سرخک در آمریکا با ثبت حدود پنج هزار و ۲۰۰ مورد از ابتدای سال جاری میلادی، به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده است.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری آلمان، در فاصله تنها یک هفته، سه نفر در آمریکا بر اثر ابتلا به سرخک، جان خود را از دست داده‌اند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا روز شنبه اعلام کرد پس از مرگ یک کودک در ایالت نیویورک، یک زن در ایالت پنسیلوانیا و یک نوزاد در ایالت ویسکانسین نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان‌باختند.

براساس اعلام این مرکز، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود پنج هزار و ۲۰۰ مورد ابتلا به سرخک در تقریباً تمامی ایالت‌های آمریکا ثبت شده است. این رقم بیش از دو برابر شمار مبتلایان در کل سال گذشته است و به بالاترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است.

این خبرگزاری ادامه داد: رابرت اف‌کندی جونیور وزیر بهداشت آمریکا که از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، به این سمت منصوب شده است، مدتی است به‌دلیل افزایش موارد ابتلا به سرخک با انتقادهایی روبه‌رو است.

در این گزارش آمده‌است: او بارها درباره اثربخشی و ارزش واکسیناسیون ابراز تردید کرده است.