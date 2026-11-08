نجات جان کودک ۳ساله با پیوند خون بندناف اهدایی ۱5ساله

یک واحد خون بندناف اهدایی که ۱۵ سال پیش در بانک عمومی سازمان انتقال خون ذخیره شده بود، با پیوند موفقیت‌آمیز به یک کودک سه‌ساله مبتلا به بیماری نادر نقص ایمنی، زندگی دوباره‌ای به او بخشید.

نسیم عزتی رئیس گروه خون بندناف سازمان انتقال خون با انتشار مطلبی اعلام کرد: در آستانه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) روز جهانی خون بندناف، اهدایی که سال‌ها پیش صورت گرفته بود، به نجات جان یک کودک انجامید. خون بندناف که هنوز هم در بسیاری از زایمان‌ها جزو ضایعات دفعی به‌شمار می‌رود، قابلیت این را دارد که تنها راه نجات و درمان قطعی یک کودک مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج باشد و این‌بار اهداکننده سازمان انتقال خون، نجات‌بخش جان یک کودک سه‌ساله شد. یک اهداکننده خون بندناف ۱۵ سال قبل هنگام وضع حمل، خون بندناف نوزاد خود را برای استفاده عمومی به سازمان انتقال خون اهدا کرد. اما همین بندناف، امروز که آن نوزاد به نوجوانی برومند تبدیل شده است، با خون کودک دیگری سازگار شد و او را به زندگی بازگرداند. در دستاوردی ارزشمند در حوزه درمان بیماری‌های نقص ایمنی، پیوند خون بندنافی که به مدت ۱۵ سال در بانک ملی خون بندناف سازمان ذخیره شده بود، برای یک کودک سه‌ساله مبتلا به بیماری هایپر IgE در مرکز طبی کودکان با موفقیت انجام شد و این کودک پس از حدود سه ماه از انجام پیوند، با دستیابی به کایمریسم ۱۰۰ درصدی (استقرار و فعالیت کامل سلول‌های بنیادی اهداکننده سالم در بدن بیمار که نشانه موفقیت پیوند است) از بیمارستان ترخیص شد.

این بیمار به‌دلیل نداشتن اهداکننده سازگار ژنتیکی در میان اعضای خانواده و بستگان، گزینه مناسبی برای پیوند نداشت و جست‌وجوها در بانک‌های اهداکنندگان سلول‌های بنیادی در داخل و خارج از کشور نیز به نتیجه نرسیده بود.

در نهایت، یک واحد خون بندناف اهدایی و ذخیره‌شده در بانک خون بندناف عمومی سازمان انتقال خون ایران که در سال ۱۳۹۰ جمع‌آوری شده بود، پس از گذشت حدود ۱۵ سال به‌عنوان منبع سلولی مناسب انتخاب شد.

بانک خون بندناف عمومی سازمان انتقال خون ایران به‌عنوان تنها بانک عمومی (عام‌المنفعه) کشور، با گردآوری، پردازش و نگهداری واحدهای خون بندناف اهدایی، نقشی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های درمانی ایفا می‌کند و تامین سلول‌های بنیادی در این مرکز هیچ هزینه‌ای برای بیماران دربر ندارد.

هایپر IgE) HIES) یک بیماری نادر و عمدتاً ژنتیکی نقص سیستم ایمنی است که در آن بدن در مقابله با برخی عفونت‌ها دچار مشکل جدی می‌شود و تنها راه درمان قطعی آن، انجام پیوند سلول‌های بنیادی خونساز از یک اهداکننده سازگار ژنتیکی است.

بانک ملی سلول‌های بنیادی خون بندناف سازمان انتقال خون تنها مرکز نگهداری خون بندناف است که این خدمات اهدایی را به‌طور رایگان در اختیار بیماران قرار می‌دهد.