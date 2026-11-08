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کد خبر: ۳۴۱۶۸۶
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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ضرب‌الاجل سازمان بازرسی به وزارت جهاد برای تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

سازمان بازرسی کل کشور در پیامی به وزیر 
جهاد کشاورزی، نسبت به تأخیر در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی
۱۴۰۵-۱۴۰۶ هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان در نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و شروع عملیات آماده‌سازی زمین در برخی مناطق کشور و ضرورت تعیین بموقع نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به تأخیر در تعیین و ابلاغ قیمت این محصول راهبردی هشدار داد. در این نامه با استناد به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تأکید شده است که جلسات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی برگزار و قیمت‌های تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شود. همچنین مصوبات شورا باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، با اشاره به جایگاه راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، شرایط تحریمی و محدودیت‌های مرتبط با واردات و صادرات محصولات کشاورزی و همچنین نارضایتی گندم‌کاران از نحوه پرداخت مطالبات در سال زراعی گذشته، بر ضرورت تعیین هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه واقعی تولید و سود متعارف کشاورزان تأکید کرده است. در این نامه همچنین خاطرنشان شده است که تعیین بموقع قیمت خرید تضمینی و سیاست‌های حمایتی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح زیر کشت و میزان تولید گندم در سال آینده، در رعایت الگوی کشت، تأمین پایدار امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی نقش مؤثری دارد. در پایان، با استناد به بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی آن، از وزیر جهاد کشاورزی خواسته شد دستور لازم برای تسریع در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و انجام اقدامات مقتضی را صادر و نتیجه را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.

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