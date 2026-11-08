دادستان کل کشور گفت: سامانه‌ای ایمن و گمنام‌ساز برای گزارش‌دهی مردمی علیه تحرکات پیاده‌نظام رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی و بالغ بر ۲۰ هزار گزارش هویتی و رفتاری شبکه‌های صهیونیستی دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد اظهار داشت: برخی معاندین خارج‌نشین که در خارج از کشور شغلی ندارند، از طریق وکالت‌نامه‌ها درصدد انتقال املاک و ثروت‌های کلان خود برای تأمین هزینه‌های تحرکات ضدمردمی بودند؛ با اقدامات قضایی و نظارتی، این مسیر‌ها مسدود شد؛ به‌عنوان نمونه تنها در یک پرونده در یکی از استان‌ها، فردی که از فعالان معاند علیه نظام بود، با دارایی‌هایی شامل ۹ ملک فاخر و ۴ کیلوگرم طلا شناسایی شد. موحدی‌آزاد افزود: سامانه‌ای ایمن و گمنام‌ساز برای گزارش‌دهی مردمی علیه تحرکات پیاده‌نظام رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی شد که طی آن گزارش‌های مردمی متعددی بالغ بر ۲۰ هزار مورد گزارش هویتی و رفتاری شبکه‌های صهیونیستی دریافت شد و این مشارکت مدنی ضربه سنگینی به اهداف آشوب‌طلبانه و پروژه ضدامنیتی دشمن وارد آورد و توطئه‌های ضدمردمی را خنثی کرد.