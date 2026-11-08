اخبار کوتاه اجتماعی

کشف ۵ هزار رأس دام زنده قاچاق

با اجرای طرح سراسری پلیس امنیت اقتصادی

خبرگزاری صداوسیما- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه طرح سراسری مبارزه با قاچاق دام زنده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملیاتی و اطلاعاتی درون و برون‌سازمانی به مدت چهار روز به مرحله اجرا درآمد، گفت: در این طرح پنج هزار رأس دام زنده سبک و سنگین قاچاق به ارزش بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان کشف شد.

طرح 4روزه پلیس راه برای کنترل ایمنی ناوگان مسافربری آغاز شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای طرح چهار روزه کنترل و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافربری از ۱۷ تا ۲۰ آبان در محورهای مواصلاتی کشور با هدف کنترل دقیق‌تر ناوگان مسافربری، شناسایی تخلفات و پیشگیری از حوادث و تلفات جاده‌ای خبر داد و گفت: در این طرح که در مقابل پاسگاه‌های منتخب پلیس راه و محورهای مواصلاتی کشور اجرا می‌شود، کنترل تجهیزات ایمنی خودروهای مسافربری، بررسی وضعیت آج و سلامت لاستیک‌ها و نظارت بر استفاده صحیح رانندگان و مسافران از کمربند ایمنی از جمله محورهای بازرسی خواهد بود.

کمک ۴۸۲ میلیارد تومانی کمیته امداد

به درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج در سال گذشته

ایرنا- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) از ارائه ۵۲۲ هزار خدمت درمانی به بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت حمایت این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش این خدمات بیش از

۴۸۲ میلیارد تومان بوده است. علی بحیرایی افزود: همچنین در این مدت یک میلیون و ۳۰۰ هزار خدمت درمانی به مددجویان عادی به ارزش بیش از ۶۹۳ میلیارد تومان ارائه شد. وی با اشاره به حمایت از بیماران زمین‌گیر اظهار داشت: ۵۲ هزار نفر از این بیماران نیز از خدمات تهیه پوشینه و کمک‌هزینه نگهداری به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان برخوردار شدند.

دستگیری گردنبندقاپ سابقه‌دار

با ۵۰ فقره سرقت

ایسنا- سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق سابقه‌داری خبر داد که گردنبندها را پس از سرقت در دهانش جاسازی می‌کرد و موتورسیکلت خود را نیز دستکاری کرده بود تا هم‌زمان کلاج و گاز را با یک دست کنترل کند و با دست دیگر موتور را مهار کند؛ این سارق تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

سرهنگ کیانوش نظری با بیان اینکه بیشتر این سرقت‌ها در حوزه کلانتری ۱۰۵ سنایی، حوزه کریم‌خان و خیابان‌های منشعب آن انجام می‌شد، به شهروندان توصیه کرد: وقتی افراد از زیورآلات استفاده می‌کنند، ترجیحاً در معرض و منظر عمومی نباشد، به‌ویژه خانم‌های محترم این موضوع را رعایت کنند و همیشه حواس‌شان به اطراف‌شان باشد.