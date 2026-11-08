ایران در جایگاه پنجم جهانی حوزه «علوم پلیمر» قرار دارد

براساس جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه یو‌اِس‌نیوز، دانشگاه تهران در جایگاه نخست دانشگاه‌های ایران و کشورمان در جایگاه پنجم جهانی حوزه «علوم پلیمر» قرار دارد.

به گزارش دانشگاه تهران، در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان مؤسسه یواِس‌‌نیوز (US News) برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷، که توسط مؤسسه منطقه‌ای ISC منتشر شده است، نام ۸۰ دانشگاه ایرانی در میان بیش از ۲۲۵۰ دانشگاه از بیش از ۱۰۰ کشور جهان قرار گرفته است. در این میان، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۱۴ جهانی، جایگاه اول را به دانشگاه‌های ایران اختصاص داده است.

پس از دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۶۰، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۵۷۸ و دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با رتبه ۵۸۵ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دانشگاه تبریز با رتبه ۶۶۲، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد با رتبه مشترک ۷۸۳، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۷۹۱ و دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و تبریز با رتبه مشترک ۸۰۱ در ۱۰ جایگاه نخست ایران قرار گرفته‌اند.

براساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی یواِس‌نیوز، یکی از نکات قابل‌توجه در عملکرد علمی ایران، جایگاه پنجم جهانی در حوزه «علوم پلیمر» است. همچنین ایران در علوم و فناوری سبز و پایدار در رتبه هفدهم، در منابع آب رتبه سی‌وپنجم، در مهندسی رتبه شصت‌وهشتم و در هوش مصنوعی رتبه صدوچهارم جهان را کسب کرده است.

این نتایج نشان می‌دهد دانشگاه‌های ایران در برخی از حوزه‌های تخصصی از پژوهشی قابل‌توجه هستند. مهندسی، علوم‌پزشکی، علوم و فناوری پلیمر، و مهندسی مواد، منابع آب، کشاورزی و مطالعات محیط‌زیستی از جمله زمینه‌هایی هستند که دانشگاه‌های کشور در آنها فعالیت‌های علمی و پژوهشی علوم مختلف دارند.