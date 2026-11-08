باران و رعد و برق در ۲۴ استان؛ کاهش دما تا ۱۰ درجه در ۳۰ استان

سازمان هواشناسی نسبت به بارش باران و رعدوبرق در ۲۴ استان، کاهش دما تا ۱۰ درجه در ۳۰ استان کشور و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در ۱۰ استان هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: بارندگی، رعدوبرق، در نقاط مستعد تگرگ، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد با گردوخاک، وقوع مه، در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف دوشنبه در زنجان، کردستان، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، خراسان‌شمالی، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، بوشهر، خراسان‌رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال و شرق خوزستان پیش‌بینی می‌شود. این شرایط جوی سه‌شنبه در مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی و شمال خراسان‌جنوبی، چهارشنبه در بوشهر، فارس، کرمان، جنوب خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، هرمزگان، جنوب خراسان‌رضوی، شمال خراسان‌جنوبی، ارتفاعات در استان‌های قزوین، البرز و تهران و پنجشنبه در خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، ارتفاعات سمنان، جنوب سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان رخ می‌دهد.

اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، احتمال لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ‌زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها و وزش باد سرد و نسبتاً شدید در این شرایط جوی دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی نسبت به پرهیز از سفرهای غیرضروری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در نواحی کوهستانی، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها جهت برطرف کردن آب‌گرفتگی معابر توصیه می‌کند.

کاهش دما تا ۱۰ درجه در ۳۰ استان کشور

در ادامه این هشدار با اشاره به نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد آورده است: کاهش نسبی دما به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی دوشنبه در گیلان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، نیمه غربی اصفهان، فارس، چهارمحال‌وبختیاری، ایلام، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، مازندران و گلستان، سه‌شنبه در آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، بوشهر، فارس، قم، یزد، اصفهان، کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، یزد، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی و کرمان انتظار می‌رود.

این شرایط جوی چهارشنبه در آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، شمال خراسان‌جنوبی، سمنان، تهران، قم، البرز، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، مرکزی، همدان و غرب و شمال اصفهان حاکم خواهد بود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به افزایش قابل‌توجه مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و گاز، احتمال یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و معابر، اختلال در حمل و نقل، احتمال ترکیدگی لوله‌های آب، افزایش خطر آتش‌سوزی و مسمومیت با مونواکسیدکربن اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، احتیاط در تردد جاده‌ای، همراه داشتن تجهیزات زمستانی، کاهش سرعت در شرایط مه‌آلود، احتیاط در کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در شرایط نامساعد جوی و استفاده از پوشش گرم و مناسب به‌ویژه برای کودکان و افراد آسیب‌پذیر توصیه می‌کند.

وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ۱۰ استان

سازمان هواشناسی در ادامه با اشاره به افزایش گرادیان فشاری آورده است: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کیفیت هوا دوشنبه در تهران، قم، مرکزی، سمنان، خراسان‌رضوی، فارس، کرمان و یزد سه‌شنبه در جنوب خراسان‌رضوی، شمال سیستان‌وبلوچستان و شرق خراسان‌جنوبی، چهارشنبه در شمال سیستان‌وبلوچستان و پنجشنبه در جنوب خراسان‌رضوی، شرق خراسان‌جنوبی و شمال سیستان‌وبلوچستان دور از انتظار نیست.

در این شرایط آب و هوایی در احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی نسبت به احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به‌ویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی توصیه می‌کند.