سبقت از لیبرال‌ها در فرهنگ و اقتصاد

علیرضا زادبر: «بین لیبرالیسم و رهاشدگی تفاوت وجود دارد. لیبرالیسم در عرصه فرهنگ و اقتصاد به معنای «رهاشدگی» نیست. لیبرالیسم در مهد خود نیز صورت‌هایی از کنترل و دخالت دولت و حاکمیت را حفظ کرده است. در ممالک لیبرال اروپایی شما نمی‌توانید اصول و ارزش‌های آنان را زیر سؤال ببرید. برخلاف آنچه که تصور می‌کنید در غرب کنترل‌گری به اشکال گوناگون وجود دارد. آنچه امروز در خیابان و عرصه عمومی ایران می‌بینید حتی لیبرالیسم فرهنگی نیست، رهاشدگی است. رهاشدگی در اقتصاد نیز مشهود است. رهاشدگی نقطه مقابل اقتدار حاکمیت و از بین برنده حاکمیت خواهد بود.»

ایران قوی

عسل: «می‌دونستید فقط ۱۰ کشور توی جهان توانایی ساخت توربین‌های بادی رو دارن؟ و یکی از اون ۱۰ تا کشور، ما هستیم! از طراحی و تولیدش کار مهندس‌های خودمونه.»

چی شد؟!

سعید ناطقی: «یادمه که در پاسخ به توییت رهبر شهیدمان که نوشته بودند ایران هیچ‌گاه در برابر ظلم تسلیم نمی‌شود، ایلان ماسک نوشته بود زهی خیال باطل. از همین تریبون خواستم به ایلان ماسک بگم چی شد اُزگَل؟»

دخالت بی‌جا

در طبیعت

محدثه مختاری با انتشار این تصویر از یکی از بوستان‌های تهران نوشت: «نتیجه دلسوزی‌های ابلهانه و سانتی‌مانتال در مسائل پیچیده طبیعت و حقوق حیوانات. غذا دادن بی‌رویه به گربه‌ها، هم تعادل محیط‌زیست رو به هم میزنه و هم چهره شهر رو زشت میکنه. کاش به همان اندازه که نگران گربه‌ها هستید، دلواپس انسان‌های گرسنه و فقیر هم بودید!»

نفرت بی‌پایان از اسرائیل

غزاله احمدی: «نفرتم از اسرائیل با هیچ‌چیز دیگه قابل مقایسه نیست. این فیلم و عکسای غزه از چادرهای غرق در آب، بچه‌های خیس و لرزون، مردهای خسته و عصبانی، زن‌های مستأصل و غمگین رو دلم میخواد مثل خنجر فرو کنم تو قلب خودم و تو چشم تک‌تک ابنای بشر. شرم بر زمین واقعاً.»

وطن قیمت نداره

وانیا نیکروی: «داشتیم میومدیم برای اجتماع تو میدون، یکی گفت دلار شده 270 بازم میرین پرچم تکون میدین!؟ گفتم وطن قیمت نداره، غیرت داره! یه کم غیرت‌‌هاتونو خرج کنید، هم برای وطن هم برای ناموس‌هاتون!»

خواب غفلت

شکیبا: «کسی رو که خون ۱۶۸ تا بچه بیدارش نکرد، میخواید با بحث بیدار کنید؟!»

علت شکست جمهوری‌خواهان

کیتلین جانستون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی استرالیایی: «جمهوری‌خواهان نه به‌خاطر حمله ترامپ به ایران، بلکه به‌خاطر توانایی ایران برای مقابله به‌مثل شکست خوردند. آنها شکست خوردند چون ایران هر کاری لازم بود انجام داد تا توان نظامی خود را حفظ کند و بتواند در واکنش به اقدامات دولت آمریکا، هزینه‌های اقتصادی سنگینی به آمریکایی‌ها تحمیل کند.»