رؤسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها خواهان برکناری فرزین دبیری از هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال شدند.

فرزین دبیری عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال سه‌شنبه هفته گذشته و در مراسم تشییع پیکر مرحوم حمید علیدوستی، هنگام پخش سرود ایران از جای خود بلند نشد. او در توجیه این بی‌احترامی گفته بود که «سروصدا زیاد بوده، تلفنش زنگ خورده و متوجه پخش سرود نشده است!» جملاتی عجیب که تکمیل‌کننده رفتار زشت و ناشایست او در حین پخش سرود ایران بود. دبیری در ادامه یک متن عذرخواهی منتشر کرد. بنا بر اعلام خبرگزاری تسنیم تاکنون بسیاری از رؤسای هیئت‌های استانی خواهان برکناری او شده‌اند. نامه‌نگاری‌ها از سوی هیئت‌های استانی در این زمینه انجام شده و برخی دیگر نیز با تماس‌های تلفنی با رئیس فدراسیون این درخواست را مطرح کرده‌اند. با این شرایط باید درخواست برکناری دبیری در مجمع فدراسیون فوتبال مطرح شود و رأی‌گیری صورت گیرد.