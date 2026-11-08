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کد خبر: ۳۴۱۶۷۷
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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خواندنی از ورزش ایران

*احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در نشست بررسی عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات و پاداش‌های فدراسیون‌های ورزشی تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد بودجه وزارت ورزش به رشته‌های غیرالمپیکی اختصاص می‌یابد، خواستار اولویت‌بندی منابع مالی با هدف کسب نتایج بهتر در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس شد. همچنین بررسی ارزش مدال‌ها، متناسب‌سازی پاداش رشته‌های المپیکی و غیرالمپیکی، تغییر ساختار برخی انجمن‌ها به فدراسیون و استفاده از روش‌های نوین و فناورانه مربیگری، از دیگر محورهای این نشست بود.

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