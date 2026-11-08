رکورددار دوضرب وزنه‌برداری جهانی با اشاره به اینکه خوشبختانه مسابقات جهانی به خوبی تمام شد، گفت: کار سختی داریم و ان‌شاءالله بتوانیم سهمیه المپیک را کسب کنیم.

علیرضا یوسفی پس از کسب مدال طلای دوضرب وزنه‌برداری جهان که با مهار وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی و شکستن رکورد جهان همراه شد، اظهار کرد: در حرکت یک ضرب می‌توانستم عملکرد بهتری داشته باشم و در ابتدای حرکت یک ضرب با توجه به تمریناتی که داشتم اما وزنه را دست کم گرفتم.

وی ادامه داد: خداراشکر خوب تمام شد و شرمنده مردم و خانواده خود نشدم. این چندوقت خیلی دور بودم. از دی‌ماه پارسال تاکنون فقط ۲۰ روز به منزل رفته‌ام و از همسر و خانواده خود تشکر می‌کنم.

رکورددار دو ضرب وزنه‌برداری جهان با اشاره به اینکه خداراشکر دست خالی به کشور باز نمی‌گردیم، عنوان کرد: مسیر سختی تا المپیک داریم و ان‌شاء‌الله بتوانیم سهمیه المپیک را کسب کنیم. قسمت هر کسی باشد به المپیک اعزام می‌شود. یوسفی با بیان اینکه در حرکت یک ضرب می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد و وزنه ۱۹۸ کیلوگرمی را مهار کند، گفت: ان‌شاءالله با تمرین بیشتر در مسابقات بعدی عملکرد بهتری از خود نشان دهم.