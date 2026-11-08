دبیرکل کمیته ملی المپیک تأکید کرد که میزان پرداخت بودجه فدراسیون‌ها به ۷۵ درصد رسیده است.

مهدی علی‌نژاد از رسیدن میزان پرداخت بودجه اختصاص‌یافته به فدراسیون‌های ورزشی به ۷۵ درصد خبر داد و تأکید کرد که با وجود تعهدات مالی سه اعزام بزرگ و پاداش مدال‌آوران ناگویا، حفظ برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران در اولویت کمیته قرار داشته است.

وی درباره تازه‌ترین مرحله پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها اظهار کرد: «با پرداختی روز یکشنبه، میزان پرداخت بودجه فدراسیون‌ها از سوی کمیته ملی المپیک به ۷۵ درصد رسید. تلاش ما این بوده است که منابع مورد نیاز فدراسیون‌ها به‌موقع در اختیارشان قرار گیرد تا برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران به تأخیر نیفتد.» علی‌نژاد با اشاره به تعهدات مالی کمیته ملی المپیک افزود: «درگیر سه اعزام بزرگ به بازی‌های ساحلی سانیا، بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک جوانان در سنگال بودیم و هم‌زمان، تعهد پرداخت نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان پاداش پای سکو به ورزشکاران مدال‌آور در ناگویا را نیز داشتیم. با وجود این، تأمین بودجه فدراسیون‌ها و حفظ روند اجرای برنامه‌های آن‌ها برای ما اولویت داشت.»