فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۶۷۵
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پرداخت بودجه فدراسیون‌ها ۷۵ درصد شد

دبیرکل کمیته ملی المپیک تأکید کرد که میزان پرداخت بودجه فدراسیون‌ها به ۷۵ درصد رسیده است.
مهدی علی‌نژاد از رسیدن میزان پرداخت بودجه اختصاص‌یافته به فدراسیون‌های ورزشی به ۷۵ درصد خبر داد و تأکید کرد که با وجود تعهدات مالی سه اعزام بزرگ و پاداش مدال‌آوران ناگویا، حفظ برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران در اولویت کمیته قرار داشته است. 
وی درباره تازه‌ترین مرحله پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها اظهار کرد: «با پرداختی روز یکشنبه، میزان پرداخت بودجه فدراسیون‌ها از سوی کمیته ملی المپیک به ۷۵ درصد رسید. تلاش ما این بوده است که منابع مورد نیاز فدراسیون‌ها به‌موقع در اختیارشان قرار گیرد تا برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران به تأخیر نیفتد.»  علی‌نژاد با اشاره به تعهدات مالی کمیته ملی المپیک افزود: «درگیر سه اعزام بزرگ به بازی‌های ساحلی سانیا، بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک جوانان در سنگال بودیم و هم‌زمان، تعهد پرداخت نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان پاداش پای سکو به ورزشکاران مدال‌آور در ناگویا را نیز داشتیم. با وجود این، تأمین بودجه فدراسیون‌ها و حفظ روند اجرای برنامه‌های آن‌ها برای ما اولویت داشت.»

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

شاید بپره!(گفت و شنود)

اگر نمی‌توانید چرا در مسئولیت می‌مانید؟!(یادداشت روز)

ولخرجی ۲۰ میلیون دلاری برای گدایی اطلاعات!

محدودیت برد موشکی ایران برداشته شد

انهدام پهپاد متجاوز آمریکایی توسط پدافند هوائی ارتش

هشدار رهبر شیعیان بحرین به رژیم دست‌‌نشانده آل خلیفه

جنگ دوباره یعنی شلیک آمریکا به پای خود در خاورمیانه

نمی‌شود همه تکالیف NPT را انجام دهیم و از حقی برخوردار نشویم

چرایی دفاع حضرت زهرا (س) از امامت در شرایط دشوار جامعه(مقاله وارده)

نزول رحمت الهی در 25 استان با بارش‌های شدید پاییزی