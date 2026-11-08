آخرین وضعیت مصدومان واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال آکادمی سحر

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال آکادمی سحر را تشریح کرد.

دکتر غلامرضا نوروزی از مداوای سرپایی ۷ نفر و بستری شدن ۴ نفر از مصدومان سانحه رانندگی اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال آکادمی سحر خبر داد. در پی وقوع سانحه واژگونی اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال سحر آکادمی در مسیر بازگشت به تهران و دستور وزیر ورزش برای پیگیری موضوع، نوروزی از طریق هیئت پزشکی ورزشی استان خوزستان پیگیر مداوای مصدومان شد. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این باره اظهار داشت: برابر اقدامات صورت‌گرفته، ۷ نفر از افراد سانحه‌دیده به‌صورت سرپایی مداوا شدند و با توجه به جراحات وارده، ۴ نفر دیگر در بیمارستان‌های اهواز و شوش بستری و تحت مداوا قرار گرفتند. همچنین حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با دستور وزیر ورزش و با نخستین پرواز برای پیگیری مستقیم وضعیت مصدومان عازم اهواز خواهد شد.