پرسپولیس یک بازی دوستانه برگزار می‌کند

تیم فوتبال پرسپولیس پس از چند روز استراحت، از روز سه‌شنبه تمرینات خود را در تهران از سر خواهد گرفت.

پس از دیدار مقابل فجر سپاسی در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر، مهدی تارتار 3 روز به بازیکنان پرسپولیس استراحت داد تا سرخ‌پوشان پس از این وقفه، دور جدید تمرینات خود را آغاز کنند.

تمرینات پرسپولیس از روز سه‌شنبه در تهران پیگیری خواهد شد. همچنین طبق تصمیم کادر فنی، سرخ‌پوشان پیش از آغاز مجدد مسابقات لیگ برتر و در جریان تعطیلات فیفادی، یک دیدار دوستانه برگزار خواهند کرد. هنوز حریف پرسپولیس در این مسابقه مشخص نشده است.

پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر و پس از پایان تعطیلات فیفادی، روز جمعه 29 آبان‌ماه به مصاف پیکان خواهد رفت.

زمان ۲ دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال در فیفا دی

فدراسیون فوتبال عراق، زمان 2 دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی آبان را اعلام کرد.

بر این اساس ملی‌پوشان فوتبال کشورمان شنبه 23 آبان از ساعت 18:30 به وقت تهران به مصاف فلسطین می‌روند. دومین دیدار تدارکاتی شاگردان امیر قلعه‌نویی سه‌شنبه ٢6 آبان از ساعت 19:45 به وقت تهران برابر عراق انجام خواهد شد.

دوران نقاهت ستاره استقلال در تهران

وینگر تکنیکی تیم فوتبال استقلال پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان اهواز، دیروز مرخص شد و به تهران بازگشت اما بعید است به دیدار هفته سیزدهم برابر خیبر خرم‌آباد برسد.

علیرضا کوشکی، وینگر تیم فوتبال استقلال که به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه قفسه سینه و عارضه ریوی در تمرینات و مسابقات اخیر آبی‌پوشان غایب بود و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، سرانجام دیروز از بیمارستان مرخص ‌شد.

این بازیکن که در اهواز بستری شده بود، پس از پایان دیدار برابر استقلال خوزستان، نتوانست همراه با کاروان استقلال به پایتخت بازگردد و یکی از اعضای کادر پزشکی باشگاه برای نظارت بر وضعیت درمانی‌اش در کنار او در اهواز باقی ماند. طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، این بازیکن تکنیکی دیروز به صورت جداگانه و به همراه خانواده‌اش راهی تهران شد تا ادامه دوران نقاهت خود را در پایتخت سپری کند. بر اساس نظر پزشکان، کوشکی باید چند روز دیگر را نیز به استراحت مطلق بپردازد و پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده مجوز حضور در تمرینات استقلال را دریافت کند.

با این حال، شرایط جسمانی و روند ریکاوری این بازیکن به گونه‌ای است که بعید به نظر می‌رسد بتواند آبی‌پوشان را در دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر مقابل خیبر خرم‌آباد همراهی کند و کادر فنی استقلال در آن مسابقه نیز باید بدون حضور این مهره تهاجمی تیمش را به میدان بفرستد.

محرومیت ۵ جلسه‌ای در انتظار بازیکن استقلال

کارشناس حقوقی فوتبال معتقد است وینگر آلبانیایی تیم استقلال به دلیل رفتار غیر‌ورزشی در جریان دیدار با استقلال خوزستان در مجموع ۵ جلسه محروم خواهد شد.

تیم‌های فوتبال استقلال و استقلال خوزستان شنبه شب در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. آبی‌پوشان پایتخت در جریان این مسابقه دو بازیکن خود، عارف آقاسی و یاسر آسانی را به دلیل دریافت کارت قرمز از دست دادند و بازی را ۹ نفره به پایان رساندند. یاسر آسانی در دقیقه ۴+ ۹۰ و پس از درگیری لفظی با کمک‌داور مسابقه، به دلیل رفتار غیرورزشی با دریافت دو کارت زرد در فاصله یک دقیقه از زمین بازی اخراج شد.

در همین رابطه، احمدرضا براتی کارشناس حقوقی فوتبال، درباره میزان محرومیت احتمالی وینگر آلبانیایی استقلال اظهار کرد: این بازیکن به دلیل دریافت کارت قرمز به صورت خودکار یک جلسه از همراهی تیمش محروم خواهد شد. همچنین بر اساس بند الف ماده ۵۵ آئین‌نامه انضباطی و به دلیل رفتاری که در قبال مقام رسمی مسابقه انجام داده است، حداقل چهار جلسه محرومیت دیگر در انتظار او خواهد بود و بنابراین آسانی در مجموع پنج بازی استقلال را از دست خواهد داد.

گفتنی است کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هنوز آرای انضباطی مربوط به این دیدار را اعلام نکرده و باید منتظر ماند و دید این کمیته چه میزان محرومیت و جریمه‌ای برای وینگر آلبانیایی استقلال در نظر خواهد گرفت.

تساوی در دیدار گل‌گهر و ذوب‌آهن

نقش اول بازی برای VAR!

آخرین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر در حالی به پایان رسید که سیستم کمک‌داور ویدئویی نقش اول را در تعیین نتیجه داشت.

در آخرین دیدار از هفته دوازدهم لیگ برتر، تیم‌های گل‌گهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت 16:30 دیروز در ورزشگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. این دو تیم در شرایطی رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که نیاز مبرم به هر سه امتیاز این بازی برای خروج از بحران داشتند. موردی که حساسیت بازی را بیش از قبل می‌کرد. اتفاقی که باعث شد هر دو تیم موقعیت‌های خوبی برای گلزنی در نیمه اول و دوم خلق کنند اما در رسیدن به گل ناموفق بودند.

در حالی که این بازی از موقعیت‎های گلزنی، دخالت VAR، اخراج بازیکن و حتی گل مردود شده پر شده بود، اما در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا نتیجه‌ای بی‌خاصیت برای محمد ربیعی و مهدی رحمتی به دست بیاید در دقیقه 68 امیر جعفری، مدافع چپ گل‌گهر بعد از درگیری با امیرحسین جدی، ضربه‌ای را به صورت مدافع ذوب‌آهن وارد کرد که با کارت زرد توسط داور مسابقه جریمه شد. با این حال بعد از دخالت کمک‌داور ویدئویی مسابقه، این بازیکن با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج و به بیرون رفت. همچنین در دقیقه 90 گل‌گهری‌ها در مهم‌ترین فرصت خود پس از حرکت و پاس خوب بنیامین علیپور، توسط امیررضا ولی‌پور با شوت زیبایی دروازه ذوب‌آهن را باز کردند اما پس از دخالت کمک داور ویدئویی، هند علیپور گرفته و گل رد شد.. ذوب‌آهن در پایان مسابقه 10 امتیازی شد و در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت و گل‌گهر با 14 امتیاز در رده نهم جای خود را تثبیت کرد.

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

پنج‌شنبه 28 آبان 1405

*ملوان.........................................................................................گل‌گهر(ساعت16:30)

*خیبر خرم‌آباد........................................................................استقلال(ساعت16:30)

*مس شهر بابک........................................................................تراکتور(ساعت17:15)

جمعه 29 آبان 1405

*فجر سپاسی..............................................................چادرملو اردکان(ساعت15:30)

*ذوب‌آهن.................................................................شمس‌آذر قزوین(ساعت15:30)

*پرسپولیس.................................................................................پیکان(ساعت16:15)

*صنعت نفت آبادان............................................استقلال خوزستان(ساعت18:00)

شنبه 30 آبان 1405

*نساجی مازندران.......................................................آلومینیوم اراک(ساعت16:15)

*فولاد.........................................................................................سپاهان(ساعت18:00)