سرویس ورزشی-

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی نینگبو چین، با کسب ۸ مدال شامل یک طلا، سه نقره و چهار برنز به کار خود پایان داد.

مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در چین، با برگزاری رقابت حرکت دوضرب در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم به پایان رسید. در این دسته علیرضا یوسفی و علی داوودی دو ملی‌پوش ایران در کنار ورزشکارانی از ارمنستان، عراق، ازبکستان، اوکراین، کلمبیا، روسیه، نروژ و آمریکا به روی تخته رفتند.

علی داوودی که در یک‌ضرب با رکورد ۲۰۶ کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود، کار خود در دوضرب را با مهار وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی آغاز کرد، اما در تلاش دوم از پسِ وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی برنیامد. او در تلاش سوم باز هم مقابل همین وزنه ناکام بود تا با رکورد ۲۴۶ کیلوگرم در رده چهارم حرکت دوضرب قرار بگیرد. داوودی در مجموع با رکورد ۴۵۲ کیلوگرم در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال در این بخش باز ماند.

علیرضا یوسفی که در یک‌ضرب با ۱۹۵ کیلوگرم به مقام چهارم رسید، در تلاش نخست خود در دوضرب وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش دوم مقابل ۲۵۸ کیلوگرمی ناکام ماند. او در تلاش سوم برای شکستن رکورد جهان پشت وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی قرار گرفت و در مهار آن موفق بود تا با رکورد ۲۶۳ کیلوگرم، ضمن شکستن رکورد جهان به میزان دو کیلوگرم، طلای دوضرب را به دست بیاورد.

یوسفی در مجموع با ۴۵۸ کیلوگرم در رده دوم ایستاد و مدال نقره را به خود اختصاص داد.

ایران به سومی بسنده کرد

اما پرونده رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در نینگبو چین هم دیروز با برگزاری مسابقات دسته فوق سنگین (۱۱۰+ کیلوگرم) بسته شد و تیم ملی ایران که با ۹ وزنه‌بردار در این رویداد حضور داشت، در مجموع موفق به کسب یک مدال طلا، سه نقره و چهار برنز شد و جایگاه سوم رده‌بندی تیمی را به خود اختصاص داد. تیم ملی ایران در شرایطی به این عنوان دست یافت که کره شمالی و چین بالاتر از کشورمان قرار گرفتند. تیم ملی وزنه‌برداری مردان در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در نروژ به عنوان قهرمانی رسید اما در این دوره ملی‌پوشان وزنه‌برداری با دو پله سقوط در جدول رده‌بندی در جایگاه سوم قرار گرفتند.

ایران در مسابقات جهانی نروژ با کسب یک مدال طلا، چهار نقره و یک برنز، علاوه بر قهرمانی تیمی، دو عنوان نایب‌قهرمانی در بخش‌های مختلف را نیز به دست آورده بود. اما در رقابت‌های جهانی امسال، حاصل تلاش وزنه‌برداران ایران دو عنوان نایب‌قهرمانی و یک مقام سومی در بخش مجموع بود.

عملکرد وزنه‌برداران در رقابت‌های جهانی امسال

در دسته ۸۵ کیلوگرم، مصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند به روی تخته رفتند. بیرانوند با رکورد ۱۷۰ کیلوگرم در یک‌ضرب پنجم شد و جوادی با ۱۶۰ کیلوگرم در جایگاه پانزدهم قرار گرفت. در دوضرب، جوادی ۲۰۰ کیلوگرم و بیرانوند ۱۹۳ کیلوگرم را مهار کردند و به ترتیب دهم و هجدهم شدند.

در مجموع نیز بیرانوند با ۳۶۳ کیلوگرم رتبه نهم را به دست آورد و جوادی با ۳۶۰ کیلوگرم در جایگاه سیزدهم ایستاد. در دسته ۹۵ کیلوگرم، حمیدرضا زارعی در گروه B با مجموع ۳۶۷ کیلوگرم به کار خود پایان داد و در این گروه چهارم شد. او در یک‌ضرب ۱۶۱ و در دوضرب ۲۰۶ کیلوگرم وزنه زد، اما در تلاش‌های دوم و سوم دوضرب برای مهار وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی ناکام ماند. جایگاه نهایی او در رقابت‌های جهانی پس از پایان مسابقات گروه A مشخص شد.

در همین دسته، علی عالی‌پور موفق شد سه مدال برنز جهان را به دست آورد. او با ثبت رکورد ۱۸۱ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۲۱۵ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۹۶ کیلوگرم، در هر سه بخش روی سکوی سوم ایستاد.

دسته ۱۱۰ کیلوگرم نیز برای ایران با دو مدال نقره علیرضا نصیری همراه بود. نصیری با مجموع ۴۱۸ کیلوگرم نایب‌قهرمان جهان شد؛ او در یک‌ضرب با مهار ۱۸۵ کیلوگرم در رتبه ششم قرار گرفت، اما در دوضرب با ثبت رکورد ۲۳۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید. در همین دسته و در گروه B، علیرضا معینی که تنها حدود دو ماه از حضورش در وزن ۱۱۰ کیلوگرم می‌گذشت، در نخستین تجربه خود در این دسته مجموع ۳۸۸ کیلوگرم را ثبت کرد و در جایگاه دوازدهم ایستاد. معینی با ۱۸۰ کیلوگرم در یک‌ضرب نهم و با ۲۰۸ کیلوگرم در دوضرب چهاردهم شد.

در دسته فوق سنگین علیرضا یوسفی با نمایشی درخشان، رکورد جهان را در حرکت دوضرب شکست. او پس از مهار وزنه‌های ۱۸۶، ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرمی در یک‌ضرب، با ثبت این رکورد در جایگاه چهارم قرار گرفت. یوسفی در دوضرب ابتدا وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی را مهار کرد، در تلاش دوم از مهار ۲۵۸ کیلوگرم بازماند، اما در آخرین حرکت وزنه تاریخی ۲۶۳ کیلوگرمی را بالای سر برد؛ وزنه‌ای که دو کیلوگرم بیشتر از رکورد قبلی جهان بود و مدال طلای دوضرب را برای او به همراه داشت. یوسفی با مجموع ۴۵۸ کیلوگرم، مدال نقره مجموع را نیز کسب کرد و بالاتر از وارازدات لالایان، قهرمان جهان و نایب‌قهرمان المپیک پاریس، قرار گرفت. طلای مجموع به علی عمار ربیعاوی از عراق رسید که با رکورد ۴۶۶ کیلوگرم قهرمان شد. لالایان نیز با مجموع ۴۵۷ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در همین رقابت، علی داوودی با مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی در یک‌ضرب به مدال برنز جهان دست یافت. او در دوضرب ۲۴۶ کیلوگرم را ثبت کرد، اما در دو تلاش بعدی برای مهار ۲۶۱ کیلوگرم ناکام ماند و با مجموع ۴۵۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت.

رده‌بندی نهایی مسابقات

رده‌بندی چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به این شرح است:

1. کره شمالی ................................................... ۵۳۳ امتیاز

2. چین ............................................................. ۵۲۷ امتیاز

3. ایران ...............................................................۴۲۵ امتیاز

4. کره جنوبی ................................................... ۳۷۰ امتیاز

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پایان رقابت‌ها با ۴۲۵ امتیاز، در جایگاه سوم رده‌بندی تیمی قهرمانی جهان قرار گرفت.