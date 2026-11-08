بخشیدن ثلث اموال به محرومان

شهید مدافع حرم ‌هادی زاهد، دی سال 1357 در اوج مبارزات انقلابی مردم متولد شد، و در حالی قد کشید که خانه‌شان در طول دوران دفاع مقدس، مرکز پشتیبانی‌های مردمی از جبهه‌ها شده بود. مادرش همواره وی را به محافل مذهبی و انقلابی مثل تشییع‌جنازه شهدا می‌برد. این باعث شد تا‌‌‌ هادی زاهد هم به نوجوانی متعهد و انقلابی تبدیل شود. درنتیجه دوران نوجوانی را با فعالیت در بسیج گذراند. در جوانی هم به دانشگاه امام حسین(ع) رفت و به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. الگوی وی شهید علی پریمی بود. از همان آغاز درگیری‌ها در سوریه، به آنجا مأموریت می‌رفت. چند بار هم مجروح شد اما خانواده‌اش کمتر اطلاع می‌یافتند. ‌هادی زاهد سرانجام 16 آبان سال ۹۵ در حلب سوریه به شهادت رسید و پیکر پاکش در قطعه ۲۹ گلزار شهدای بهشت حضرت زهرا سلام‌الله علیها آرام گرفت. از وی دو فرزند به یادگار مانده است. این شهید، وصیت کرده بود تا یک‌سوم اموالش را صرف دانش‌آموزان محروم کنند.

خواهر شهید در مصاحبه‌ای بیان می‌کند: «هادی از خیرینی بود که هر ساله مبالغی را به مؤسسه‌ای خیریه کمک می‌کرد. غیر از آن، اجناسی را برای بچه‌های بی‌سرپرست تهیه می‌کرد و در اختیار مؤسسه می‌گذاشت. قبل از شهادتش آن قدر هدیه مناسب دختر بچه‌ها خریده بود که مسئولان مؤسسه می‌گویند هر چه توزیع می‌کنیم تمام نمی‌شود.»