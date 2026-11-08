دبیر انجمن صنایع شوینده گفت: مواد اولیه داخلی گران‌تر از وارداتی است و از خردادماه امسال فشار قیمتی شدیدی به کارخانه‌های تولیدی تحمیل شده است.

«حسام بیگدلو» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، در تشریح چالش‌های این صنعت اعلام کرد:60 درصد از قیمت تمام‌شده محصولات شوینده مستقیماً به مواد اولیه پتروشیمی وابسته است و بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید متوجه این حوزه می‌شود.

وی با اشاره به فرمول‌بندی قیمت مواد اولیه پتروشیمی تصریح کرد: قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس 95 درصد قیمت‌های جهانی (فوب خلیج‌فارس) به همراه نرخ دلار در سامانه معاملات تعیین می‌شود.

دبیر انجمن صنایع شوینده افزود: در حالی که قیمت‌ها از نهم اسفند تا نهم خردادماه ثبات داشت اما از خردادماه امسال تبعیت کامل از قیمت‌های جهانی و نوسانات ارزی آغاز شد و همین امر فشار قیمتی شدیدی را به کارخانه‌های تولیدی تحمیل کرد.

بیگدلو با انتقاد جدی از عملکرد بورس کالا در این حوزه افزود: قرار بود عرضه کالا در بورس کالا به شفافیت بازار کمک کند اما نه‌تنها خبری از این شفافیت نیست، بلکه تولیدکنندگان پی‌در‌پی با رشد قیمت‌ها مواجه می‌شوند.

او ادامه داد: اگرچه تلاش کرده‌ایم با مدیریت تولید و تأمین نیاز از طریق مواد وارداتی مشکلات را تا حدودی کاهش دهیم اما پرسش اصلی این است که چرا تولیدکنندگان باید در داخل کشور با چنین چالش‌های شدیدی روبه‌رو باشند؟