پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به یک خبر و توضیح کیهان

وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به‌ مطلب ‌منتشر شده

در روزنامه کیهان مورخ 03/08/1405 با عنوان «دود اختلاف 3 دستگاه دولتی در چشم گندمکاران و امنیت غذائی» توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است؛

درخصوص پرداخت مطالبات سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گندمکاران، بر اساس گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها، طی هفته گذشته کلیه مطالبات سال زراعی مذکور به حساب کشاورزان واریز و به ‌طور صد درصدی تسویه شده است.

همچنین درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶،لازم به ذکر است که بررسی‌های لازم با تأیید شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در حال انجام است.

با توجه به متغیرهایی نظیر افزایش نرخ تورم، تغییرات در نظام ارز ترجیحی نهاده‌ها و سایر هزینه‌های تولید، این شورا متعهد است بر اساس چهار معیار تصریح شده در «قانون اصلاح قانون خرید تضمینی»، هزینه‌های تولید را به‌روزرسانی نماید تا منافع کشاورزان زحمتکش در قیمت نهائی به‌طور کامل لحاظ گردد.

شایان ذکر است مصوبه نهائی در اسرع وقت توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ خواهد شد.

کیهان:

پرداخت مطالبات گندمکاران با تاخیر بسیار طولانی و با چند بار خلف وعده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه رخ داد که با اعتمادسازی دولت در کشاورزان و بحث امنیت غذایی مغایرت دارد. همچنین با گذشت 48 روز از آغاز سال زراعی 1406 – 1405، هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بخصوص گندم اعلام نشده است.

این در حالی است که رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، شخص وزیر جهاد کشاورزی است. این مسئله برنامه‌ریزی کشاورزان را به ‌هم می‌ریزد و آنها را به طرف کشت جایگزین می‌برد که ضد امنیت غذایی کشور است.