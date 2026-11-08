مشارکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره) در ساخت مسکن محرومان

رئیس ستاد اجرائی فرمان امام(ره) از آمادگی این ستاد برای اختصاص زمین و پرداخت تسهیلات به ‌منظور ساخت مسکن اقشار کم‌برخوردار خبر داد.

به گزارش ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، سید پرویز فتاح در دیدار فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی که در ساختمان مرکزی ستاد اجرائی فرمان امام برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت تفاهم‌نامه ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن و راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک، افزود: تاکنون ۱۴ هزار واحد مسکونی از مجموع تعهدات این تفاهم‌نامه توسط ستاد اجرائی فرمان امام(ره) احداث و به بهره‌برداری رسیده و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز این واحدها شامل انشعابات و دسترسی‌ها نیز تأمین شده است. از این واحدها ۱۱ هزار واحد در دو سال اخیر احداث و تکمیل شده و همچنین شش هزار واحد باقی‌مانده از پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصدی برخوردارند.

وی با تأکید بر توجه ویژه این ستاد به تأمین مسکن محرومان اظهار کرد: مسکن محرومان در رأس برنامه‌ها و اقدامات قرار دارد و ستاد برای کمک به تأمین مسکن محرومان، آمادگی دارد با اختصاص زمین و پرداخت تسهیلات در این حوزه ورود کند و معتقدیم با توافق و هماهنگی بیشتر می‌توان اقدامات مربوط به ساخت مسکن این اقشار را با سرعت بیشتری پیش برد.

رئیس ستاد اجرائی فرمان امام(ره) با اشاره به تعهدات ستاد در طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: باید تعهدات ساخت واحدهای مسکونی در تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا بتوانیم تعهدات جدیدی را در حوزه مسکن آغاز کنیم.

فتاح با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معطل ماندن مردم برای تحویل واحدهای مسکونی گفت: در همین راستا، ۳۵۰۰ واحد مسکونی از تعهدات باقی‌مانده این تفاهم‌نامه تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد و باقی واحدها نیز با همکاری وزارت راه و شهرسازی و پس از رفع موانع، در سال آینده تکمیل خواهد شد.