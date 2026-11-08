مشکل توسعه کشور فقدان اجرای جسورانه تصمیمات است

وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: مشکل توسعه کشور کمبود اسناد بالادستی نیست؛ بلکه فقدان اجرای جسورانه تصمیمات است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش در همایش اقتصاد دریا؛ با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور گفت: خسارت تأخیر در تصمیم‌گیری، از اشتباهات احتمالی بیشتر است.

او با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان 1402 اظهار کرد: کشور از نظر اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه‌ای با کمبود مواجه نیست و آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل این برنامه‌ها به اقدامات عملیاتی و پروژه‌های اجرائی است.

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به پراکندگی نهادی و تداخل مسئولیت دستگاه‌ها افزود: در برنامه هفتم توسعه با پیش‌بینی ساختارهایی همچون ستاد ملی ترانزیت، برای رفع بخشی از این مشکلات اقدام شد، اما تحقق اهداف نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری مستمر است.

بذرپاش با بیان اینکه ترانزیت یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد دریامحور است، تصریح کرد: متوسط ترانزیت کشور در دهه 90 حدود 9 تا 10 میلیون تن بود که در سال 1402 با بهره‌گیری از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای به حدود 17 میلیون و 700 هزار تن رسید.

وی افزود: هدف‌گذاری ترانزیت 40 میلیون تنی واقع‌بینانه است و تحقق آن علاوه‌بر توسعه زیرساخت‌ها، به بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مکانیزاسیون بنادر، حمل‌ونقل چندوجهی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای نیاز دارد.

27 سکونتگاه ساحلی

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصاد دریامحور گفت: در دولت سیزدهم ایجاد 27 سکونتگاه ساحلی پیش‌بینی شد تا استان‌های فاقد دسترسی مستقیم به دریا نیز در توسعه سواحل جنوبی مشارکت کنند.

بذرپاش افزود: برای این سکونتگاه‌ها، استان‌های معین و نهادهای توسعه‌گر پیش‌بینی و اقدامات اولیه مکان‌یابی و تصویب طرح‌ها آغاز شد. استمرار این برنامه‌ها برای توسعه اقتصادی و جمعیتی سواحل جنوبی ضروری است.

او با اشاره به پروژه‌های راهبردی از جمله راه‌آهن رشت ـ آستارا، کریدور ارس و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اظهار کرد: توسعه کریدورها صرفاً به احداث جاده، راه‌آهن و بندر محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی، توافقات منطقه‌ای و تسهیل جریان تجارت است.

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به کلان‌پروژه «ایران‌راه» تأکید کرد: هدف این طرح، تقویت جایگاه ترانزیتی ایران و بهره‌گیری از ظرفیت ژئوپلیتیکی کشور در مسیرهای تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بذرپاش با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های ملی گفت: نمی‌توان برای هر اقدام اجرائی دوباره به مرحله تدوین سند بازگشت. کشور بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری سریع، اجرای جسورانه و پیگیری مستمر نیاز دارد. او افزود: خسارت ناشی از تأخیر در تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد از زیان احتمالی تصمیمات نادرست بیشتر است؛ به‌ویژه آنکه تورم و افزایش هزینه تجهیزات، اجرای پروژه‌ها را در سال‌های آینده پرهزینه‌تر می‌کند.

وزیر سابق راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت عبور از بروکراسی‌های فرسایشی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از قوانین، مقررات و مسئولیت دستگاه‌ها مشخص است و اکنون باید به‌جای تمرکز بر اختلافات نهادی، پروژه‌ها را محور تصمیم‌گیری و اقدام قرار داد.

بذرپاش با تأکید بر ضرورت استمرار سیاست‌های صحیح توسعه‌ای در دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که با صرف منابع عمومی و بررسی‌های کارشناسی شکل گرفته‌اند، نباید صرفاً به دلیل تغییر دولت‌ها متوقف شوند و همه ظرفیت‌های کارشناسی و اجرائی کشور باید برای پیشبرد طرح‌های ملی و کمک به دولت به کار گرفته شود.