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کد خبر: ۳۴۱۶۶۶
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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سخنگوی صمت:

واردات خودرو فقط برای ایرانیان مقیم خارج ممنوع است

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات خودرو صرفاً از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع است و برای سایر گروه‌های واردکننده ممنوع نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «عزت‌الله زارعی» درباره واردات خودرو اعلام کرد: واردات خودرو ممنوع نشده، بلکه صرفاً واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است. 
او افزود: سایر گروه‌های واردکننده می‌توانند ثبت سفارش کنند. حدود 25 هزار دستگاه از ابتدای سال جاری وارد کشور شده است و با تامین ارز از محل سپرده خود و دیگران، واردات خودرو ادامه خواهد یافت. 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای جبران کسری منابع دولت، موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو را مطرح کردند، اما واردات ممنوع نشده است.
زارعی افزود: در فرآیند تصویب تعرفه‌های جدید واردات خودرو، وزارت صمت حضور نداشت. اعتقاد وزارت صمت این است که واردات خودرو باید نقش تنظیم‌گری بازار را داشته باشد و نه نقش جبران کسری منابع دولت. این مصوبه در جلسه سران قوا بوده اما هنوز به‌طور رسمی از سوی مرجع صادر‌کننده ابلاغ نشده است.
 وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو بود و اعلام کردیم که این اقدام چه آثاری بر بازار دارد. در مصوبه اخیر سران قوا، عرضه ثبت سفارش واردات خودرو، از طریق بورس کالا عنوان شده است و دولت مکلف شده که سهمیه واردات را از طریق بازار رقابت عرضه کند. 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برای این موضوع فعلا سازوکاری مشخص نشده است و این اقدام می‌تواند تبدیل به انحصار در واردات خودرو شود. عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و یک بازار انحصاری برای واردات ایجاد می‌کند. وزارت صمت مخالفت خود را در این باره نیز اعلام کرده است و منتظر تصمیم نهائی هستیم.

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