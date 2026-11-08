سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر صفر شد!

گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرائی کشور، سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین ویژه (اکتان بالا) در سال ۱۴۰۵ را صفر اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بخشنامه جدیدی از سوی «محمدعلی بهپوری»؛

مدیرکل دفتر واردات گمرک، با عنوان نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر برای سهم دولت از واردات بنزین ویژه (اکتان بالا) در سال ۱۴۰۵ به گمرکات اجرائی کشور ابلاغ شده است.

بر اساس مفاد این ابلاغیه، در اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و به استناد جزء ۱۵ بخش پنجم این احکام، واردات بنزین ویژه در سال جاری از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

در این بخشنامه با اشاره به نامه سازمان امور مالیاتی کشور و استناد به جزء یک بند «الف» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض انواع بنزین ۳۰ درصد اعلام شده است.

همچنین بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج‌نهم از این مالیات و عوارض سهم دولت و چهارنهم دیگر سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری است و جزو درآمدهای دولت محسوب نمی‌شود.

بر همین اساس، با توجه به احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و مشابه رویه در نظر گرفته ‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات بنزین ویژه از پرداخت سهم پنج‌نهمی دولت از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.

با این حال، سهم چهارنهمی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری باید مطابق تبصره دوم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده از واردات این کالا دریافت شود.

در پایان این بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرائی گمرک مربوطه خواهد بود.