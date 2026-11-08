ناترازی برق به 10 هزار مگاوات کاهش یافت

به گفته سخنگوی صنعت برق، ناترازی مزمن برق که اوج آن را در دو سال اخیر تجربه کردیم، در سال جاری به حدود 10 هزار مگاوات رسید.

به گزارش تسنیم؛ «احسان ذبیح‌زاده» در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت برق اظهار کرد: دوره گرم سال 1405 به دلیل تداوم گرمای غیرمتعارف در نیمه دوم شهریور و مهرماه، عملاً تا پایان مهرماه ادامه داشت؛ در حالی که این دوره معمولاً از نیمه اردیبهشت تا نیمه شهریور به طول می‌انجامد.

وی با ادعای اینکه ناترازی مزمن برق که اوج آن را در دو سال گذشته تجربه کردیم، به‌تدریج در حال کاهش است؛ افزود: به‌طوری‌که میزان ناترازی در اوج مصرف سال 1403 حدود 17 هزار و 500 مگاوات، در سال گذشته 14 هزار و 500 مگاوات و در سال جاری به حدود

10 هزار مگاوات رسید.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به برنامه‌های کاهش ناترازی برق ادامه داد: 14 مگاپروژه در 14 محور برای عبور از اوج بار سال 1406 تعریف شده که توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق را شامل می‌شود. در بخش نیروگاه‌های حرارتی، احداث ظرفیت‌های جدید، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ و ارتقای توان نیروگاه‌ها به میزان 4500 مگاوات برنامه‌ریزی شده است.

ذبیح زاده اضافه کرد: همچنین پیش‌بینی شده تا پیش از اوج مصرف سال آینده، شش هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به ظرفیت تجدیدپذیر کشور اضافه شود و مجموع ظرفیت این بخش به 12 هزار مگاوات برسد. در سایر فناوری‌های تولید برق نیز برنامه‌های توسعه‌ای در دست اجراست.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به برنامه‌های توسعه شبکه گفت: افزایش ظرفیت شبکه انتقال، فوق‌توزیع و توزیع برق و همچنین توسعه پست‌های انتقال و توزیع برای تأمین مطمئن برق در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

ذبیح‌زاده تغییر ساعات کاری را از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف برق دانست و افزود: این موضوع در روزهای پایانی دوره سرد نیز اجرا شده و برای سال آینده، پیگیری امکان تغییر ساعت رسمی کشور نیز در دستور کار قرار دارد؛ چراکه این اقدام می‌تواند تأثیر مناسبی در کاهش مصرف برق داشته باشد.

افزایش هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق

او در پاسخ به پرسشی درباره تغییر تعرفه برق و نحوه اعمال نرخ جدید هزینه سوخت نیروگاهی اظهار کرد: افزایش هزینه‌های مطرح‌شده ناشی از ابلاغ نرخ جدید سوخت نیروگاه‌ها از ابتدای آبان‌ماه توسط وزارت نفت است.

سخنگوی صنعت برق افزود: نیروگاه‌های حرارتی که بخش عمده برق کشور را تولید می‌کنند، برای تولید برق از سوخت استفاده می‌کنند و با تغییر نرخ سوخت، هزینه تولید و در نتیجه نرخ فروش برق نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این افزایش هزینه در نهایت به‌نحوی در قبوض مشترکان منعکس خواهد شد.

ذبیح‌زاده تصریح کرد: مطابق مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت نیرو، مسئول تعیین نحوه اعمال هزینه سوخت نیروگاهی برای انواع مشترکان خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی است.

در انتظار برنامه وزارت نفت

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای فصل سرد سال اظهار کرد: حدود 90 درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود. این نیروگاه‌ها در نیمه نخست سال معمولاً محدودیت جدی در تأمین سوخت ندارند اما با ورود به فصل سرد و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، با محدودیت در دریافت سوخت اصلی خود، یعنی گاز، مواجه می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق افزود: برای شرایط محدودیت و اضطرار، امکان استفاده از سوخت دوم در نیروگاه‌ها پیش‌بینی شده و این سوخت در مخازن نیروگاهی ذخیره می‌شود. امسال حدود 370 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها اضافه شده است تا تاب‌آوری صنعت برق در شرایط محدودیت گاز افزایش یابد. ذبیح زاده با اشاره به اینکه ذخایر فعلی سوخت مایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقداری کمتر است، گفت: ضروری است تا پایان آبان‌ماه و پیش از ورود کامل به دوره سرد سال، مخازن سوخت نیروگاه‌ها به حداکثر ظرفیت خود برسند. انتظار داریم با برنامه‌های وزارت نفت، این هدف تا پایان آبان محقق شود.

او ادامه داد: پیک مصرف برق تابستان امسال به

75 هزار و 800 مگاوات رسید، در حالی که نیاز مصرف برق در روزهای اخیر در اوج خود حدود 48 هزار مگاوات بوده است. بنابراین در فصل سرد از نظر ظرفیت تولید و شبکه برق با کمبود ظرفیت مواجه نیستیم و ظرفیت موجود به‌مراتب بیشتر از تقاضای برق است؛ مسئله اصلی، تأمین سوخت کافی برای نیروگاه‌هاست.

گفتنی است؛ در شرایطی که دولت از مردم انتظار دارد در صرفه‌جویی مصرف گاز و برق همکاری کنند؛ افزایش شدید و چندباره هزینه برق و گاز، موجب دلخوری مردم شده است. تجربه نشان داده است که سیاست‌های تشویقی در جلب مشارکت مردم، جواب می‌دهد اما افزایش قیمت، فقط تولید نارضایتی و هزینه‌های بیشتر برای دولت می‌کند.