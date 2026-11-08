رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت: کارفرمایان به ‌خوبی می‌دانند که افزایش دستمزد، علاوه‌بر ترمیم معیشت، منجر به رونق فروش و تولید و چرخش بهتر سرمایه در بازار می‌شود.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره جلسات افزایش دستمزد کارگران اظهار کرد: بر خلاف تعهد وزارت کار در جلسه گذشته که جلسه شورای عالی کار در ابتدای مهرماه می‌بایست برای تعیین مزد در نیمه دوم سال برگزار می‌شد؛ با نوعی تعلیق در روند تصمیم‌گیری رو‌به‌رو هستیم.

وی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده از سوی دولت‌ها درباره پیامدهای افزایش دستمزد، آن‌ها را فاقد اعتبار دانست و با رد ادعای ترس از تورم ناشی از افزایش مزد، از یک واقعیت اقتصادی پرده برداشت و اظهار داشت: برخلاف تصور دولتی‌ها، خودِ کارفرمایان نیز با افزایش دستمزد موافق هستند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران توضیح داد: کارفرمایان به‌خوبی از کاهش قدرت خرید کارگران آگاهند و می‌دانند که افزایش دستمزد، علاوه‌بر ترمیم معیشت، منجر به رونق فروش و چرخش بهتر سرمایه در بازار می‌شود؛ بنابراین، ادعای مخالفت کارفرمایان با افزایش مزد، تنها یک پیش‌فرض نادرست است. تاجیک با استناد به گزارش‌های تازه کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، گفت: بر اساس محاسبات جدید و با احتساب نرخ تورم ماه شهریور 1405، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به بالای 70 میلیون تومان رسیده است.

او با ابراز تأسف عمیق خود از اظهارات ‌معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش مزد، تصریح کرد: اینکه افزایش دستمزد را عامل اصلی گرانی بدانیم؛ نه تنها دور از حقیقت و انصاف است بلکه به عنوان مقام ارشد باید بسیار ناراحت باشید از شرایطی که برای کارگران پیش آمده است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران افزود: آیا بهتر نیست به‌جای مقصر دانستن کارگران، ریشه‌های واقعی تورم را جست‌وجو کنید؟ عواملی همچون بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات شدید ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، انحصارها و ضعف نظارت بر بازار، عاملان اصلی این مشکلات هستند، نه افزایش دستمزد.

تاجیک به نقص‌های ساختاری و بی‌دقتی در شناسایی اقشار آسیب‌پذیر در طرح جدید دولت برای حذف کالابرگ اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح، بسیاری از کارگران که توان مالی پایینی دارند، به‌دلیل ثبت دارایی‌های آن‌ها (مانند خودروی پدر یا سرمایه اندک خانواده) به نام خودشان، از چرخه حمایت حذف شده‌اند.