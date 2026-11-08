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کد خبر: ۳۴۱۶۶۲
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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«تسخیرناپذیر»؛ بازخوانی سیره حضرت زهرا(س) برای مسائل امروز زنان

کتاب «تسخیرناپذیر؛ نقش بانوان تسخیرناپذیر در بعثت جامعه» با محوریت سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و با هدف پیوند آموزه‌های فاطمی با مسائل فردی و اجتماعی امروز، در آستانه ایام فاطمیه معرفی شد.
این کتاب در پنج محور به موضوعاتی همچون استقلال شخصیت، مدیریت عواطف، خودباوری، ایستادگی در برابر ترس و جنگ روانی و مسئولیت اجتماعی زنان می‌پردازد. نویسنده در این اثر تلاش کرده است از سیره حضرت زهرا(س) الگویی کاربردی برای مواجهه با چالش‌های امروز جامعه ارائه دهد و موضوعاتی مانند هویت مستقل، قدرت تصمیم‌گیری و حضور اجتماعی زنان را بررسی کند.
«تسخیرناپذیر» در قالب منبر مکتوب تدوین شده و مبلغان دینی، خطبا، طلاب و فعالان عرصه تبلیغ از مخاطبان اصلی آن هستند. این کتاب از سوی شبکه مبلغان و عملیات‌های تبلیغی «شمع» معرفی شده است.

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