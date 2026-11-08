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کد خبر: ۳۴۱۶۶۱
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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جلد سوم کارنامه عملیاتی «گردان نهم» منتشر شد

جلد سوم مجموعه «گردان حبیب» از لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) با عنوان «این شاهنامه اسطوره نیست» نوشته گلعلی بابایی به‌تازگی توسط انتشارات ۲۷ بعثت منتشر و روانه بازار نشر شده است.
مجموعه «گردان حبیب‌بن مظاهر» از جمله آثار پژوهشی و تحقیقاتی گلعلی بابایی، نویسنده حوزه دفاع مقدس است که در سال ۱۳۹۴ با انتشار «گردان نهم» کلید خورد؛ مجموعه‌ای که در همان زمان انتشار مورد استقبال قرار گرفت و رهبر انقلاب نیز در سخنان خود مطالعه آن را توصیه کردند. بابایی در این مجموعه تلاش کرده وقایع این گردان از زمستان سال ۶۰ تا پایان جنگ تحمیلی را بررسی کند و تاریخچه آن را از بدو تشکیل تا پایان جنگ ارائه دهد.

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