بابک خواجه‌پاشا ساخت فیلم سینمایی تازه خود با موضوع شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را آغاز کرد؛ اثری که قرار است در چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید.

خواجه‌پاشا هم‌زمان با روز دانش‌آموز و با حضور در گلزار شهدای میناب، در رویداد ملی «روایت ستاره‌ها» شرکت کرد و پیش‌تولید فیلم جدیدش را به‌طور رسمی آغاز کرد. او در این مراسم با خانواده شهدای میناب دیدار کرد و از آنان برای ساخت این اثر کسب اجازه کرد.