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کد خبر: ۳۴۱۶۵۹
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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اعتراض تشکل‌های نشر به واگذاری توزیع کاغذ دولتی به یک تعاونی خاص

شورای تشکل‌های نشر و جمعی از انجمن‌های فرهنگی ناشران با انتشار بیانیه‌ای به واگذاری مسئولیت توزیع کاغذهای وارداتی به تعاونی ناشران آشنا اعتراض کردند و خواستار سپردن این مسئولیت به مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران شدند.
پس از واردات ۱۹ هزار تن کاغذ با ارز مصوب بانک مرکزی به ارزش ۲۰ میلیون دلار و انتخاب تعاونی آشنا به‌عنوان نهاد توزیع‌کننده از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، شماری از تشکل‌های نشر نسبت به این تصمیم موضع گرفتند. امضاکنندگان بیانیه با طرح مسائلی درباره صلاحیت قانونی تعاونی آشنا، نبود امکانات انبارداری و حمل‌ونقل، تشکیل‌نشدن مجامع عمومی و منتشر نشدن گزارش‌های مالی این مجموعه، عملکرد آن در دوره پیشین توزیع کاغذ را نیز ناموفق و محل اعتراض ناشران دانستند. این تشکل‌ها تأکید کرده‌اند با توجه به دولتی‌بودن منابع ارزی واردات و ارزش اقتصادی محموله، توزیع کاغذ باید زیر نظر نهادهای مسئول و با نظارت جامعه نشر انجام شود. آنان همچنین خواستار انتشار عمومی جزئیات تخصیص کاغذ و تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان معاونت فرهنگی و تشکل‌های صنفی برای نظارت بر این فرآیند شده‌اند.

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