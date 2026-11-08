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کد خبر: ۳۴۱۶۵۸
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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توسط محسن چاوشی

«پویش آزادی مادران زندانی» همزمان با ایام فاطمیه راه‌اندازی شد

محسن چاوشی، خواننده مطرح و دست‌به‌خیر کشورمان هم‌زمان با ایام فاطمیه پویش خیرخواهانه تازه‌ای را راه‌اندازی کرد.
«پویش آزادی مادران زندانی»؛ این نام تازه‌ترین پویش خیرخواهانه‌ای است که هم‌زمان با ایام فاطمیه توسط محسن چاوشی، خواننده مردمی کشورمان راه‌اندازی شده است. این پویش با هدف آزادسازی آن دسته از مادران زندانی که مرتکب جرائم مالی غیرعمده شده‌اند، سازمان‌دهی شده و همچون همیشه به همت جمعیت حیدر که چاوشی مدیریت آن را بر عهده دارد، اجرا می‌شود.

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