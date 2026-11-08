برگزاری ۱۵۰ کرسی تلاوت قرآن به یاد ۱۵۰ شهید مقاومت

مسئول برنامه‌های جنبی هجدهمین دوره کشوری مسابقات قرآنی مدهامّتان از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۱۵۰ کرسی تلاوت قرآن کریم به یاد ۱۵۰ شهید مقاومت در سطح استان همدان خبر داد.

حمیدرضا ناهیدی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حاشیه رویداد قرآنی مدهامّتان، اظهار کرد: با توجه به حضور فعال جامعه قرآنی در استان همدان و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری ۱۵۰ کرسی تلاوت قرآن کریم با نام و یاد ۱۵۰ شهید مقاومت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، در سطح شهر همدان و شهرستان‌های استان در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرائی و فرهنگی استان در اجرای این طرح، گفت: سپاه انصارالحسین(ع) استان، دانشگاه بوعلی‌سینا، اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، در کنار فرمانداری‌های شهرستان‌ها، مسئولیت برگزاری این کرسی‌ها را بر عهده دارند.

ناهیدی در ادامه از برگزاری برنامه تجدید میثاق با شهدا خبر داد و بیان کرد: روز شنبه، از ساعت ۱۶ تا ۱۷، جمعی از مهمانان قرآنی و فعالان مسجدی با حضور در گلزار شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت خواهند کرد.