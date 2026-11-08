بازیگر سینما گفت: نخستین بار است که حکومت و ملت ایران طی

۳۰۰ سال گذشته این‌گونه مقابل دشمن ایستاده‌اند.

احمد نجفی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به جشنواره فیلم مقاومت و تقدیر از او در این رویداد سینمایی، با اشاره به شرایط کشور پس از دو جنگ اخیر و شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه گفت: پیش از هر چیز به مردم خوب و ملت نازنین ایران تبریک می‌گویم. مردم ایران ۴۷ سال است ایستاده‌اند و این ایستادگی، دستاوردی فراتر از یک مقطع تاریخی است. به اعتقاد من، در تاریخ ۳۰۰ سال اخیر ایران، این نخستین بار است که یک حکومت و ملت با چنین شجاعت و فداکاری مقابل دشمنان خود ایستادگی می‌کنند.

این بازیگر و تهیه‌کننده سینما با اشاره به بازتاب تحولات اخیر در رسانه‌های خارجی گفت: مدتی است که درگیر پروژه سریال «سلمان فارسی» هستم، اما وقتی شب‌ها اخبار رسانه‌های آن سوی دنیا را دنبال می‌کنم، بیشتر متوجه می‌شوم که ملت ایران چه شگفتی بزرگی خلق کرده است. این حرف تعارف نیست؛ حتی از زبان مسئولان و چهره‌های سیاسی آمریکا نیز می‌توان تأثیرات این تحولات را بر آن کشور شنید.

این بازیگر با تمجید از برگزارکنندگان این رویداد گفت: سادگی و صمیمیت جشنواره مقاومت و فاصله گرفتن آن از تشریفات و حاشیه‌های مرسوم در برخی جشنواره‌ها، از ویژگی‌های مثبت آن است. به برگزارکنندگان این رویداد تبریک می‌گویم و امیدوارم این جشنواره همچنان با قدرت ادامه پیدا کند. نجفی در پایان بر ضرورت حمایت نهادهای مختلف از جشنواره مقاومت تأکید کرد و گفت: حمایت از این رویداد نباید فقط به شهردار فعلی محدود باشد؛ شهرداران آینده، وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف نیز باید از آن پشتیبانی کنند. از همه دست‌اندرکاران این جشنواره تشکر می‌کنم و برایشان امید و موفقیت آرزو دارم.