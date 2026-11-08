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کد خبر: ۳۴۱۶۵۵
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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کوروش زارعی هنرمند پیشکسوت تئاتر درگذشت

کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون و از چهره‌های باسابقه هنرهای نمایشی حوزه هنری، درگذشت.
کوروش زارعی، هنرمند متعهد و شناخته‌شده عرصه هنرهای نمایشی، پس از سال‌ها فعالیت در زمینه بازیگری، کارگردانی و مدیریت فرهنگی، دارفانی را وداع گفت. زارعی از هنرمندان اثرگذار تئاتر کشور بود که سال‌ها مسئولیت مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را بر عهده داشت و در این دوران نقش مهمی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد.
توسعه و حمایت از جریان تئاتر بچه‌های مسجد، برگزاری رویدادهای نمایشی و تولید آثار متعدد در حوزه تئاتر آیینی و مقاومت، بخشی از فعالیت‌های ماندگار او در دوران حضورش در حوزه هنری است. او همچنین در مقام بازیگر در آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی حضور داشت و بازی در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر(ع)» در نقش «لاوی»، از جمله نقش‌های شناخته‌شده کارنامه هنری او به شمار می‌رود.
روزنامه کیهان، درگذشت این هنرمند متعهد پیشکسوت را به خانواده، دوستان، همکاران و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گوید.

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