روزهای سخت نتانیاهو آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شد

سرویس خارجی-

با انتخاب «گادی آیزنکوت»، رقیب نتانیاهو از سوی رئیس رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه، روزهای سخت نتانیاهو رسما آغاز شد. درصورت موفقیت آیزنکوت در تشکیل کابینه، کار نتانیاهو به دلیل داشتن پرونده‌های متعدد تخلف و فساد، تمام است!

سرانجام دیروز «اسحاق هرتسوگ»، رئیس‌ رژیم صهیونیستی-همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد- گادی آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه کرد؛ تصمیمی که به اعتقاد کارشناسان، تلاشی است برای خروج از بن‌بست سیاسی در این سرزمین اشغالی. اگر چه آیزنکوت کار سختی برای تشکیل این کابینه ائتلافی دارد اما، در صورت موفقیت، باید فاتحه نتانیاهو را خواند. طبق گزارش‌ها آیزنکوت یک الی یک‌ونیم‌ماه فرصت دارد تا کابینه هر چند متزلزل خود را تشکیل دهد در غیر این صورت نتانیاهو از مهلکه نجات یافته و او مامور به تشکیل کابینه خواهد شد؛ اگرچه نتانیاهو نیز به راحتی نمی‌تواند تشکیل کابینه دهد. «انتخابات مجدد»، تنها راه باقی مانده برای این رژیم، در صورت شکست هر دو این جنایتکاران در تشکیل کابینه خواهد بود.

کارشناسان چهار سناریو را

پیش روی آیزنکوت تعریف کرده‌اند

اول: تشکیل یک دولت اقلیت با مشارکت اعراب. اما از آنجایی که بنت و لیبرمن با شروط و خواسته‌های اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی مخالفند، احتمال تحقق این سناریو ضعیف است. اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی که بین آنها دروزی، مسیحی و مسلمان حضور دارند، خواستار توقف تخریب خانه‌ها، مبارزه با جرایم و همکاری با فلسطینیان هستند. دومین سناریو، ائتلاف آیزنکوت با حریدی‌ها است. آیزنکوت ائتلاف با حریدی‌ها را به ائتلاف با اعراب ترجیح‌ می‌دهد اما این‌جا نیز یک مانع بزرگ پیش روی خود دارد: «حریدی‌ها حاضر به انجام خدمت نظامی نیستند، چون آن را با عقاید خود در تضاد می‌بینند». و این در حالی است که آیزنکوت بر خدمت اجباری تاکید دارد، مگر اینکه نظر خود را تغییر دهد. سناریوی سوم، ائتلاف با خود نتانیاهو و تشکیل «دولت وحدت ملی» است که نتانیاهو نیز در پی آن است. ولی آیزنکوت گفته است هیچ اعتمادی به نتانیاهو ندارد ضمن اینکه یکی از شعارهای اصلی تبلیغاتی او، برکناری نتانیاهو از قدرت بوده است. اما در عین حال اعلام کرده چنانچه نتانیاهو افراد فوق افراطی مثل «بن گویر» را کنار بگذارد، به ائتلاف فکر می‌کند؛ شرطی که نتانیاهو آن را نمی‌پذیرد!

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، محتمل‌ترین سناریو، بن‌بست و برگزاری مجدد انتخابات است که این سناریو در صورتی محقق خواهد شد که پس از شکست آیزنکوت در تشکیل کابینه در فرصت مقرر(یک فرصت 28 روزه و یک فرصت 14 روزه)‌، نتانیاهو مامور تشکیل کابینه شود و او نیز نتواند. علت این وضعیت پیچیده تعیین کنندگی احزاب حریدی و اعراب است. نتانیاهو نگران از احتمال موفقیت آیزنکوت، آرزوی شکست او را در سر دارد چرا که می‌داند در بن‌بست و شرایط جنگی است که می‌تواند از محاکمه و زندان، فرار کند. ضمن اینکه، هر یک از این دو جنایتکار هم بتوانند تشکیل کابینه دهند، دولت‌هایی به شدت شکننده خواهند داشت.

نشانه‌های ترس

نتانیاهو برای فرار از محاکمه و زندان اعلام کرده، چنانچه موفق به تشکیل کابینه نشود، سرنوشتی مثل فرانسه در انتظار این رژیم خواهد بود: «آتش و شعله‌هایی که در خیابان‌های پاریس و بروکسل می‌بینیم، در مقایسه با آتش و شعله‌هایی که در خیابان‌های قدس، تل‌آویو، حیفا و سایر شهرهای اسرائیل خواهیم دید، بسیار ناچیز خواهند بود...این یک خیال نیست. این یک تاکتیک ترس‌آور نیست. این واقعیتی است که ما با آن رو‌به‌رو خواهیم شد، و به همین دلیل باید جلوی آن را بگیریم، زیرا زندگی ما به آن بستگی دارد...با چنین کابینه‌ای، اسرائیل به سادگی نمی‌تواند زنده بماند». او همزمان درخواستی به آیزنکوت ارسال و اعلام کرد حاضر است «دولت وحدت ملی» تشکیل شود اما آیزنکوت این درخواست را رد کرد.

ترامپ هم نتانیاهو را نمی‌خواهد

بسیاری در کاخ سفید-از جمله ترامپ- دلیل شکست خفت‌بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را جنگ‌افروزی علیه ایران و تبعات اقتصادی آن برای مردم آمریکا می‌دانند، فلذا نتانیاهو را مقصر این وضع اعلام می‌کنند. از جمله این افرد، «جی‌دی ونس» معاون ترامپ عنوان شده است. حالا دیروز منابع خبری به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نوشتند: «افراد نزدیک به ترامپ از گادی آیزنکوت خواسته‌اند هرچه سریع‌تر دولت را تشکیل دهد و نتانیاهو را از صحنه قدرت کنار بگذارد.»

گفتنی است «گادی آیزنکوت» نیز یک جنایتکار جنگی است و تفاوت زیادی با نتانیاهو ندارد. او از مقامات نظامی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود که از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ فرماندهی تیپ ۱ گولانی را برعهده داشت، در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نیز مشاور نظامی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ نیز به‌عنوان فرمانده لشکر ۳۶۶ زرهی فعالیت می‌کرد. او به طور کلی ۴۱ سال در ارتش رژیم صهیونیستی فعالیت داشته و نام او با «دکترین ضاحیه» و گسترش «جنگ بین جنگ‌ها» گره خورده است!

اوضاع بحرانی و هشدارهای پی‌درپی

همزمان با این تحولات، اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه عبری «معاریو» نوشت دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برخلاف وعده‌های او برای پایان دادن به بحران‌ها و تحقق صلح جهانی پیش رفته است؛ جنگ‌ها ادامه دارند و بحران‌های اقتصادی تشدید شده‌اند. او نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و از دست رفتن کنترل کنگره از سوی جمهوری‌خواهان را نشانه نارضایتی عمومی از سیاست‌های ترامپ و کاهش اعتماد به توانایی او برای حل بحران‌ها دانست. این ژنرال بازنشسته اذعان کرد حمله هوائی دوباره به ایران ممکن است به جنگی منطقه‌ای منجر شود که رژیم اسرائیل در مرکز آن قرار خواهد گرفت. به گفته او، خسارات احتمالی برای رژیم اسرائیل «عظیم و غیرقابل تحمل» خواهد بود و بخشی از آسیب‌های درگیری‌های قبلی نیز جبران‌ناپذیر است.

روزنامه عبری «معاریو» نیز نوشت: «در اسرائیل درست پیش از مراسم تحلیف دور جدید کنست (پارلمان) در مورد کاپیتول نگرانی وجود دارد به ویژه اینکه رفتار امنیت داخلی (شاباک) نیز در این خصوص، هشدارآمیز است؛ در این سناریو افرادی با شورش مانع فعالیت اعضای کنست خواهند شد.» سناریوی کاپیتول به یک فرضیه یا مدل بحران سیاسی-امنیتی اشاره دارد که در آن یک گروه معترض، افراطی یا شورشی به طور سازمان‌یافته یا خودجوش به ساختمان‌های مهم حکومتی (به ویژه پارلمان یا کنگره) حمله می‌کنند تا فرآیند قانونی قدرت یا انتقال مسالمت‌آمیز آن را مختل کنند.