مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ذخایر تسلیحاتی لازم جهت دفاع از کشور برای سال‌ها تأمین است، گفت: نیروهای مسلح آماده و دست‌به‌ماشه هستند و اگر دشمن دست از پا خطا کند، پاسخ ایران ویرانگر و شدید خواهد بود.

سردار سرتیپ علی بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با دفاع پرس گفت: ما اکنون موشک خرمشهر را در مجموعه هوافضا داریم؛ یک سری امکانات دیگر هم داریم که به مرور اضافه خواهیم کرد؛ همچنین سعی داریم که از تجهیزات، ادوات و بقایای به غنیمت گرفته‌شده از دشمن هم در نمایشگاه استفاده کنیم و آن‌ها را به نمایش عموم درآوریم.

سردار بلالی در پاسخ به این سؤال که «آیا از تجهیزات دشمن برای مهندسی معکوس استفاده می‌شود؟» اظهار داشت: مهندسی معکوس از زمان حاج حسن طهرانی‌مقدم انجام می‌شده و تا امروز هم ادامه دارد؛ همچنین امکانات بسیار زیادی از دشمن به دست ما رسیده و ما در حال مهندسی معکوس آن‌ها هستیم. همه سعی جوانان ما در صنایع دفاعی این است که برای ارتقای علمی صنعت دفاعی از هر ظرفیتی که وجود دارد، حداکثر بهره‌برداری را انجام دهند. دشمن حرف بیهوده می‌زند.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: دشمن امروز پیر و فرسوده شده و توان مقابله نظامی با ما را ندارد. اما آنان به دنبال این هستند که وحدت ما را بشکنند و از بین ببرند. تا زمانی که مردم با هم متحد باشند، همین اتحاد رمز پیروزی ما خواهد بود.

توانی که از داخل می‌جوشد، مهارشدنی نیست

وی افزود: همان‌طور که فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اشاره کرده‌اند، ما در فرصتِ پس از جنگ رمضان، توان خود را ارتقا داده‌ایم. بحمدالله ابزار و امکانات ما در این فرصت بسیار رشد کرده و تولید ما از گذشته بیشتر شده است. باید به این موضوع توجه شود که همه امکاناتی که برای تولید موشک، پهپاد و ... به آن نیاز هست، داخل کشورمان وجود دارد. مردم مطمئن باشند، فرزندان‌شان در همه مجموعه‌های نیروهای مسلح پای کار هستند و توان دفاعی را افزایش می‌دهند. آمریکا هم بداند توانی که از داخل می‌جوشد، هیچ‌وقت جلویش را نمی‌توان گرفت. ما مثل برخی کشورها نیستیم که در پی امنیت وارداتی هستند، بلکه نیازهای دفاعی کشورمان را خودمان می‌سازیم و خودکفا هستیم. نیروهای مسلح آماده و دست‌به‌ماشه هستند و در صورت خطای دشمن، پاسخ خواهند داد. اگر دشمن دست از پا خطا کند، پاسخ ایران ویرانگر و شدید خواهد

بود.

زیرساخت‌ها و پل‌هایی که آسیب دیده بود

به‌سرعت در حال بازسازی است

سردار بلالی در ادامه بیان داشت: امروز مردم در همه بخش‌ها در میدان عمل مشغول هستند؛ از طرفی شاهدیم زیرساخت‌ها و پل‌هایی که آسیب دیده بود به‌سرعت در حال بازسازی است و این روند پرشتاب ادامه دارد. دشمن قصد داشت جلوی پیشرفت ملت ما را بگیرد؛ اما اکنون شاهدیم که در حوزه‌های مختلف هم‌وطنان‌مان افتخارآفرین هستند و به لطف خدا این مسیر پرشتاب پیشرفت در حوزه‌های مختلف ازجمله در موضوعات علمی و ورزشی، ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا خبر خوش دفاعی برای ملت بزرگ ایران دارید؟» گفت: همه دستاوردهای صنعت دفاعی در حقیقت خبر خوب برای ملت بزرگ ایران است و این تلاش‌های مستمر ادامه خواهد داشت؛ همچنین نیروهای مسلح ما منتظر فرصت هستند تا بتوانند به دشمن احمق درس فراموش‌نشدنی بدهند. ما محکم در میدان هستیم و ذخایر تسلیحاتی لازم جهت دفاع از کشور، برای سال‌های سال تأمین است.