روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: هر کشتی و شناوری که با ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا همکاری و از مقررات ایرانی تنگه هرمز سرپیچی کند و وارد منطقه غیرمجاز شود، مطمئنا با مین برخورد می‌کند، لذا به خیال‌پردازی‌های فرمانده سنتکام توجه نکنید.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انفجار و آتش‌سوزی دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش مهر، در این اطلاعیه آمده است: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند پس از برخورد با مین در آتش بسیار شدیدی در حال سوختن می‌باشند. این دو نفتکش که با تخلف متعدد و خاموش نمودن سامانه ناوبری و موقعیت‌یاب خود، قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، پس از برخورد با مین منفجر و در حال سوختن می‌باشند.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد همان‌طور که قبلا اعلام شده است هر کشتی و شناوری که با ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا همکاری و از مقررات ایرانی تنگه هرمز سرپیچی کند و وارد منطقه غیرمجاز شود، مطمئنا با مین برخورد می‌کند، لذا به خیال‌پردازی‌های فرمانده سنتکام توجه نکنید.