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کد خبر: ۳۴۱۶۴۳
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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جلالی تشریح کرد

تأکید ایران و روسیه بر تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی

سفیر ایران در مسکو با تشریح جزئیات دیدار سرلشکر رضایی و ولادیمیر پوتین از تأکید دو طرف بر توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی و تداوم رایزنی‌ها در عالی‌ترین سطوح مدیریتی خبر داد.
کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: در جریان نشست ۳ ساعته، صمیمانه میان سرلشکر رضایی و ولادیمیر پوتین، طرفین در فضائی کاملاً همگرایانه به بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های کلان و راهبردی دو کشور پرداختند. 
در این دیدار، تصمیمات مهم جمهوری اسلامی ایران درخصوص تسریع در ساخت خط‌آهن رشت-آستارا و تکمیل کریدور بین‌المللی شمال-جنوب تشریح شد.
وی افزود: علاوه‌بر این، ابعاد عملیاتی ابرپروژه راهبردی انتقال گاز فدراسیون روسیه به جمهوری اسلامی ایران و سایر حوزه‌های همکاری متقابل مورد بازخوانی و همفکری دقیق قرار گرفت که نشان‌دهنده انطباق کامل مواضع تهران و مسکو در تعمیق مناسبات دوجانبه و منطقه‌ای است.
تجربه نقض توافقات 
عمان، ژنو و اسلام‌آباد 
برای پوتین تشریح شد
سفیر کشورمان در مسکو افزود: در جریان گفت‌وگوی راهبردی با رئیس‌جمهور روسیه، مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران پیرامون بدعهدی‌های مکرر آمریکا و بی‌اثری مذاکرات مستقیم بدون اخذ تضمین‌های واقعی تشریح شد.
به گفته وی، سرلشکر رضایی با اشاره به محتوای نامه «ونس» و تبیین پاسخ ایران، تصریح کرد که صرفِ مذاکره هرگز پایه‌گذار پایان جنگ نخواهد بود؛ چرا که تجربه تاریخی اثبات کرده واشنگتن همواره از فرآیند گفت‌وگو به‌عنوان ابزار تهاجم و نقض عهد استفاده کرده است.
جلالی اظهار داشت: بر اساس این تبیین تاریخی، ایران در چندین مرحله از جمله پس از نامه ترامپ به امام شهید و گفت‌وگوها در عمان، مذاکرات ژنو پس از جنگ ۱۲ روزه، و توافقات بیانیه اسلام‌آباد در میانه مسیر دیپلماسی مورد حمله متجاوزان 
قرار گرفت.
وی افزود: همچنین آمریکایی‌ها با دور زدن توافق خط عبور در تنگه هرمز و عمان، بدعهدی خود را به اثبات رساندند. از این رو، شرط اساسی هرگونه اقدام دیپلماتیک، پذیرش کامل و بی‌قیدوشرط «هفت شرط راهبردی جمهوری اسلامی ایران» از سوی آمریکا اعلام شد.
روسیه رفتار تبعیض‌آمیز آژانس را محکوم کرد
سفیر ایران در روسیه ادامه داد: در جریان گفت‌وگوهای راهبردی، منطق قاطع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بی‌اثری مذاکره صرف و لزوم اجرای شروط راهبردی با توجه به تجربه سه بار نقض تعهد و دو بار تهاجم نظامی مستند مورد پذیرش و درک طرف روسی قرار گرفت.
وی گفت: در محور هسته‌ای، فدراسیون روسیه رفتار تبعیض‌آمیز و خارج از قواعد آژانس در قبال ایران را قبول دارد؛ چنان‌که مقامات ارشد روس بارها به پایبندی کامل ایران اشاره کرده و تهاجم به تأسیسات هسته‌ای کشور را محکوم ساخته‌اند.
همکاری‌های نظامی ایران و روسیه ادامه دارد
سفیر ایران در مسکو اظهار داشت: ایران و روسیه دارای همکاری‌های نظامی طولانی‌مدت و قراردادهای مشخص دفاعی هستند و حوزه امنیت همواره بخش محوری گفت‌وگوهای دو طرف را تشکیل می‌دهد.
به گزارش مهر، وی افزود: دو کشور به دلیل برخورداری از تهدیدها، چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مشترک، مواجهه هم‌افزا با رفتارهای تهدیدآمیز را ضرورتی استراتژیک دانسته و رایزنی درخصوص تعمیق همکاری‌های نظامی-دفاعی را در عالی‌ترین سطوح مدیریتی دنبال می‌کنند.

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