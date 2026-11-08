سخنگوی سپاه: «دروازه آهنین» بازی با کلمات است

سرویس سیاسی -

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به طرح جدید آمریکا برای محاصره ایران موسوم به «دروازه آهنین» گفت: این طرح صرفاً بازی با الفاظ است و آمریکایی‌ها نخواهند توانست از این طریق به هدف خود، یعنی اعمال فشار شدید اقتصادی برای فروپاشی و متلاشی کردن اقتصاد ایران، دست پیدا کنند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به طرح جدید آمریکا برای محاصره ایران موسوم به «دروازه آهنین» گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شده، این جنگ یک جنگ ترکیبی است که هم عرصه نظامی و هم عرصه اقتصادی را دربر می‌گیرد.

وی با اشاره به احتمال هدف قرار گرفتن شناورهای ایرانی از سوی آمریکا افزود: در شرایط جنگی ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد، اما آنچه اهمیت دارد این است که ما چند برابر آن‌ها را مورد اصابت قرار می‌دهیم و مهم‌تر از آن، دشمن با چنین اقداماتی نمی‌تواند اراده ملت ایران را درهم بشکند و به اهداف خود برسد.

آمریکا قادر به تحقق

محاصره اقتصادی ایران نیست

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ناکامی طرح‌های آمریکا برای محاصره اقتصادی ایران تصریح کرد: آمریکا هرگز نمی‌تواند محاصره اقتصادی را به آن معنایی که دنبال می‌کند و با عناوین و طرح‌های مختلف مطرح می‌کند، محقق سازد.

سردار محبی ادامه داد: اگر آمریکا در این زمینه جدی باشد، ما جدی‌تر از آن هستیم و تمهیدات لازم را برای ارتباط با کشورهای همسایه اندیشیده‌ایم.

وی با اشاره به روابط تجاری و ارتباطات ایران با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: ما با همسایگان خود مراودات خوبی داریم و مسیرهای مختلفی برای این ارتباطات در اختیار داریم که آمریکا به‌مراتب ناتوان‌تر از آن است که بتواند این مسیرها را مسدود کند.

طرح «دروازه‌ آهنین» آمریکا

به اهداف خود نمی‌رسد

سخنگوی سپاه با اشاره به طرح جدید آمریکا برای محاصره ایران موسوم به «دروازه آهنین» گفت: این طرح صرفاً بازی با الفاظ است و آمریکایی‌ها نخواهند توانست از این طریق به هدف خود، یعنی اعمال فشار شدید اقتصادی برای فروپاشی و متلاشی کردن اقتصاد ایران، دست پیدا کنند.

سردار محبی با یادآوری پیش‌بینی‌های قبلی آمریکا درباره فروپاشی اقتصادی ایران اظهار کرد: پیش‌تر نیز آمریکایی‌ها ادعا کرده بودند که ایران ظرف دو هفته دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، اما شاهد بودیم که چنین اتفاقی رخ نداد.

وی در پایان تأکید کرد: قطعاً فروپاشی اقتصادی ایران نیز محقق نخواهد شد و آمریکا در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند.

در جنگِ موجودیتی هستیم؛ دشمن مستأصل است

خبر دیگر اینکه، مراسم رونمایی از مستند شهید محمود باقری به‌کارگردانی مجید اکبرشاهی صبح روز یکشنبه (17 آبان 1405) با حضور سردار حسین محبی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: مستند شهید باقری جهت معرفی اقدامات این شهید والامقام تهیه شده است و امید است که این اقدامات هرچه بیشتر مؤثر واقع شود. می‌توان راه موفقیت، الگو و آرمان شهدا را به نسل جوان معرفی کرد تا جوانان از این شهدای والامقام الگو بگیرند.

سردار محبی افزود: می‌توان راه موفقیت، الگو و آرمان شهدا را به نسل جوان معرفی کرد تا جوانان از این شهدای والامقام الگو بگیرند.

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان نیرو‌های مسلح، گفت: اهداف دشمن به‌صورت مادی و غیرمادی باید مد‌نظر قرار بگیرد؛ اهداف مادی، فیزیکی، مشخص و قابل شناسایی هستند و به‌راحتی هدف قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بخشی از اهداف، غیرمادی هستند که به بخش رسانه، هنر و فرهنگ برمی‌گردد؛ لذا زبان گویای هنر و رسانه خیلی بهتر می‌تواند داشته‌های غیرمادی دشمن را هدف قرار دهد.

سردار محبی با توجه به تلاش دشمن برای ضربه‌زدن به بعد معنوی انسانیت در جهان، یادآور شد: انسان در جهان‌بینی الهی می‌تواند یک فرشته باشد و می‌تواند نقش مؤثری در تکامل معنوی جهان ایفا کند؛ غرب تلاش می‌کند انسان را در حد یک حیوان تنزل دهد و زن را به‌عنوان یک کالا معرفی کند؛ لذا باید در این زمینه هوشیار بود.

معاون روابط عمومی کل سپاه تصریح کرد: ما از غرب طلب داریم و غرب وحشی 73 سال است که در عرصه‌های فرهنگی، نظامی، تمدنی و اقتصادی علیه ما می‌جنگد.

وی ابراز کرد: اکنون ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفتیم که شاید در طول تاریخ، ایران در چنین شرایطی نبوده است. امروز دشمن قصد دارد که ما را نابود و کشورمان را تجزیه کند؛ اما وسعت سرزمینی ایران برای او مشکل‌ساز است و از این موضوع می‌هراسد.

سردار محبی با تأکید بر لزوم رصد تحرکات دشمن، گفت: این جنگ یک سوءتفاهم نیست که قابل حل باشد، بلکه یک «جنگِ موجودیتی» است که هدفش نابودی موجودیت و هویت ماست؛ دشمن می‌خواهد کل هویت ما را تغییر دهد؛ همچنان که قرآن کریم 1400 سال پیش به ما هشدار داده است و می‌گوید؛ «دشمن همیشه با شما می‌جنگد تا دین شما را برگرداند».

سخنگوی سپاه اضافه کرد: دشمن تصریح کرده است که می‌خواهد تمدن ما را نابود و ما را از تمدن‌مان جدا کند. او می‌خواهد ایران را فاقد تمدن جلوه دهد و لذا باید مراقب بود.

وی این جنگ را سرنوشت‌ساز توصیف و عنوان کرد: اگر مقاومت کنیم، می‌توانیم نظم‌دهنده تمام مناسبات سیاسی و امنیتی منطقه باشیم و با ایستادگی، حتماً ابرقدرت خواهیم شد.

سردار محبی با اعلام اینکه «مؤلفه قدرت ما در دین، اخلاق، ایران‌دوستی و میهن‌دوستی، تمدن‌دوستی، برخورداری از رهبری حکیم و دلسوز و جهان‌بینی بزرگ ماست»، گفت: مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قدرت ما بسیار زیاد است و آنچه دشمن را عقب می‌رانَد، ترکیبی از این‌هاست.

معاون روابط عمومی کل سپاه خاطرنشان کرد: اکنون دشمن مستأصل است؛ چرا که اگر قصد جنگ داشته باشد، توان ادامه آن و دستیابی به نتیجه مدنظرش را ندارد و اگر عقب‌نشینی کند، آبرویش در جهان می‌رود.

وی با بیان اینکه نقش رسانه‌ها در تبدیل‌شدن ایران به یک ابرقدرت بسیار مهم است و می‌تواند ذهن‌ها را تصرف کند، افزود: اگر ما مقابل دشمن با تاب‌آوری پیش برویم، قطعاً می‌توانیم در جهان، ابرقدرت باشیم و این کاملاً قابل دسترسی است.

سردار محبی گفت: اگر ما بتوانیم در جهان اذهان و دل‌ها را تصرف کنیم، پیروزی نهائی از آنِ ما خواهد بود. ما باید پیروزی‌ها را تبیین، تثبیت و بیان کنیم تا پیروزی نهائی رقم بخورد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: ما باید به بازدارندگی مطلق برسیم تا کسی جرات نکند به منبع، تمامیت ارضی و تمدن ما حمله کند و این کاملاً قابل انجام

است.

به گزارش تسنیم، سردار محبی در پایان با اشاره به سجایای اخلاقی سرلشکر شهید محمود باقری، خاطرنشان کرد: ما باید ابعاد شخصیتی شهید باقری را در شکل‌های مختلف تبیین کنیم.