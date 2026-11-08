چی؟ چی؟!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه «‌ها‌آرتص» فاش کرد که «نتانیاهو ۱۶۵۳ حساب جعلی در شبکه اجتماعی ایکس با هویت و به نام کاربران ایرانی جعل کرده بود‌»!

گفتم: برای چی؟!

گفت: در این حساب‌های جعلی، پیام‌هایی به زبان عبری منتشر می‌کردند و در آن خود را ایرانی معرفی کرده و اعلام می‌کردند که مردم ایران‌(!) طرفدار نتانیاهو و حزب لیکود هستند(!) و از صهیونیست‌ها می‌خواستند که به نتانیاهو رای بدهند!

گفتم: دیگه چی؟!

گفت: همین روزنامه صهیونیستی ها‌آرتص، فاش کرده است که ۱۶۰۰ حساب از این ۱۶۵۳ حساب جعلی، پیش از این از ربع پهلوی و جریانات سلطنت‌طلب حمایت می‌کردند! و نتانیاهو فراموش کرده بود که قبلاً از این حساب‌ها برای حمایت از سلطنت‌طلب‌ها استفاده کرده است!

گفتم: مثل قطاری که دچار آلزایمر شده است. قطار، ابتدا داد می‌زنه؛ «‌هوم‌... هوم‌»!! بعد خودش میگه «‌چی...چی‌»؟!