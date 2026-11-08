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کد خبر: ۳۴۱۶۴۰
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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چی؟ چی؟!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه «‌ها‌آرتص» فاش کرد که «نتانیاهو ۱۶۵۳ حساب جعلی در شبکه اجتماعی ایکس با هویت و به نام کاربران ایرانی جعل کرده بود‌»!
گفتم: برای چی؟!
گفت: در این حساب‌های جعلی، پیام‌هایی به زبان عبری منتشر می‌کردند و در آن خود را ایرانی معرفی کرده و اعلام می‌کردند که مردم ایران‌(!) طرفدار نتانیاهو و حزب لیکود هستند(!) و از صهیونیست‌ها می‌خواستند که به نتانیاهو رای بدهند!
گفتم: دیگه چی؟!
گفت: همین روزنامه صهیونیستی ها‌آرتص، فاش کرده است که ۱۶۰۰ حساب از این ۱۶۵۳ حساب جعلی، پیش از این از ربع پهلوی و جریانات سلطنت‌طلب حمایت می‌کردند! و نتانیاهو فراموش کرده بود که قبلاً از این حساب‌ها برای حمایت از سلطنت‌طلب‌ها استفاده کرده است! 
گفتم: مثل قطاری که دچار آلزایمر شده است. قطار، ابتدا داد می‌زنه؛ «‌هوم‌... هوم‌»!! بعد خودش میگه «‌چی...چی‌»؟!

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