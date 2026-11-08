* این روزها که حضور مردم در خیابان‌ها با ایام فاطمیه تقارن یافته، باید بگوییم حضور فاطمی یعنی هم در میدان بودن و هم با چشم باز حرکت کردن. هم حقیقت را درست شناختن و هم از حق دفاع کردن. زنده نگه داشتن یاد حضرت زهرا(س) زمانی عمیق‌تر می‌شود که این ارزش‌ها از مراسم و سخنرانی‌ها فراتر بروند و در رفتار اجتماعی ما نیز دیده شوند.

جاویدان

* دستور رهبر معظم انقلاب برای حملات بدون محدودیت جغرافیایی به منافع دشمن، می‌تواند نشانه‌ای از پایان دوره محدودیت برد موشک‌ها باشد. در ضمن جنگ ۴۰ روزه نیز این تجربه را به نیروی مسلح آموخت که زدن لجستیک و تاسیسات حمایت‌کننده از جنگ، حتی مهم‌تر از عامل مهاجم درونی است.

غالب

* ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران تحت هدایت ولایت فقیه در مقابل استکبار، رؤیای آمریکا برای بلعیدن ایران را به کابوسی ناتمام برای نظام سلطه بدل کرده است.

ناهیدی

*سناتور آمریکایی کریس مورفی می‌گوید؛ آمریکا در حال باخت به ایران است، ما به طرز شرم‌آوری در حال شکست در این جنگ هستیم! قابل‌ توجه غربگدایان!

خانمحمدی

* شکست‌های نظامی آمریکا در جنگ علیه ایران، بیش از آنکه ناشی از ضعف تسلیحاتی یا کمبود قدرت آتش باشد، ریشه در اشتباهات راهبردی و ناتوانی در درک ابعاد سیاسی جنگ دارد. ترامپ هنگام آغاز جنگ وعده نتایج سریع و قاطع داد، اما بیش از هفت ماه است که با وجود هزاران حمله هوایی، به هیچ‌کدام از اهداف خود نرسیده و مضاف بر آن تنگه هرمزی که قبلاً باز بود در حال حاضر بسته شده است.

امام‌بخش

*استمرار عملیات بی‌سابقه یمن علیه تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان، «چشم‌انداز ۲۰۳۰» این کشور را با چالشی وجودی روبه‌رو کرده است. به ‌طوری که فرودگاه بین‌المللی ریاض، از زمان هدف ‌قرار گرفتن در ۱۰ اکتبر همچنان در وضعیت تعطیلی به‌سر می‌برد. خطر عمیق‌تر برای ریاض این است که هیئت‌مدیره شرکت‌های مستقر در عربستان، این کشور را در ارزیابی ریسک، به عنوان منطقه ناامن دسته‌بندی بکنند، وضعیتی که تغییر آن سال‌ها زمان می‌برد.

هراتی

*جنگ اقتصادی را نمی‌توان با سخنرانی، جلسه، بخشنامه یا کالابرگی که از حقوق و منابع خود مردم تأمین می‌شود، مدیریت کرد. مسئولان اگر جنگ اقتصادی را باور دارند، چرا هنوز آثار فرماندهی و عملیاتی منسجم در این میدان از آنان دیده نمی‌شود؟

علویان

*غربزدگی یعنی مانند بعضی اصلاح‌طلبان در هر حالتی کشور خودت را در جنگ با آمریکا مقصر بدانی. در گام اول، کار بزرگ کشورت در ایستادگی را چیز مهمی ندانی و در ادامه برای «وا دادن» در مقابل یک «غارتگر جهانی» گوشزد کنی که فرصت زیادی نمانده و به‌ خاطر امنیت مردم، «بدهید برود»

بنیادی

*به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران با کاهش بیش از ۱۱ درصدی (حدود ۱۳۴ میلیون مترمکعب) بیشترین کاهش مصرف را ثبت کرده است. مصرف آب در آذربایجان شرقی نیز ۱,۳ درصد و در شیراز ۴ درصد کاهش یافته است. این روند کاهشی، بیانگر نقش مؤثر همراهی مردم و مشارکت مشترکان در مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آبی کشور است.

فارسیان

*نتایج پژوهش مرکز تحقیقات بین‌المللی (IRCCT) نشان می‌دهد حمایت از مقاومت در میان شرکت‌کنندگان همچنان در سطح بالایی قرار دارد. موضوعی که با برخی روایت‌ها درباره کاهش محبوبیت مقاومت پس از جنگ همخوانی ندارد. ۹۵,۷ درصد شرکت‌کنندگان بر ضرورت مقاومت مسلحانه تأکید کرده‌اند و ۷۵,۲ درصد نیز از افزایش حمایت خود از نقش نظامی مقاومت پس از جنگ خبر داده‌اند.

سمرقندی

*یکی از مهم‌ترین محورهای سند ۴۴ صفحه‌ای برنامه دولت روسیه برای گسترش و نهادینه‌کردن همکاری با ایران کاهش وابستگی روابط مالی ایران و روسیه به زیرساخت‌های مالی غربی است. این اقدام نشان می‌دهد روابط تهران و مسکو بسیار فراتر از تجارت دوجانبه رفته و درصدد ایجاد زیرساخت‌های مستقل مالی با یکدیگر هستند. سفیر ایران در روسیه نیز قبلاً از اتصال شبکه پرداخت «شتاب» ایران به شبکه «میر» روسیه خبر داده بود.

صاف‌دل

*شبکه ۱۳ رژیم صهیونی گزارش داده نتانیاهو ظاهراً خواهان انجام حمله‌ای علیه ایران پیش از برگزاری انتخابات کنست بوده، اما این موضوع با مخالفت رئیس ستاد ارتش روبه‌رو شده است. زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم پیش‌تر در نشستی غیرعلنی گفته بود در شرایط کنونی نشانه‌ای از ضرورت عملیاتی برای حمله به ایران پیش از انتخابات نمی‌بیند. بنده همه این عقب‌نشینی‌های دشمن را نتیجه و حاصل مقاومت و ایستادگی ملت و رشادت‌های نیروهای مسلح کشورمان می‌دانم و بس.

جودخواه

* آتش تحمیل جنگ به ملت ایران، دامن جنگ افروزان و حامیانشان را گرفته است. این دولت‌ها امروز هزینه حمایت از کار کثیف رژیم صهیونی و آمریکا را می‌پردازند! اروپا بدون دستکاری و سازماندهی خارجی گرفتار آشوب شده است.

عبدالملکی

* ترامپ دروغگو دائم می‌گوید تنگه هرمز باز است ولی تنگه راهبردی هرمز پس از هشت ماه نه تنها باز نشده، بلکه تنگه باب المندب هم بسته شده و آمریکا هیچ گزینه‌ای برای خروج از این تحقیر بزرگ ندارد.

میرنظامی

* تمام نظرسنجی‌ها نشان می‌داد هفتاد درصد مردم آمریکا از گرانی‌های ناشی از جنگ با ایران ناراضی هستند و مقبولیت ترامپ به 30 درصد رسیده است. به همین علت هم حامیان او انتخابات کنگره را باختند!

فتحی

* ترامپ باید بداند که؛ ایران، دائماً توانمندی‌های آفندی خود را تقویت کرده و این بار قادر است ناوگان و پایگاه‌ها و تروریست‌های آمریکایی را نه فقط در منطقه بلکه در فرامنطقه زیر ضرب بگیرد!

الیاسی

* آلون میزراحی، نویسنده آمریکایی- اسرائیلی می‌گوید؛ رهبران ایران با فشار عظیمی روبه‌رو هستند. ائتلاف دزدان و استعمارگران بی‌وقفه دست به خرابکاری، ترور و توطئه می‌زنند. ایران نزدیک به ۵۰ سال است که در چنین شرایطی زندگی می‌کند. اما به آنچه ساخته و حفظ کرده نگاه کنید! واقعاً شگفت‌انگیز است. اگر ایمان و تعهد عمیق آنها نبود، هرگز نمی‌توانستند. این، فراتر از توان عادی انسان است.

عقیقی

* کامالا هریس، سیاستمدار آمریکایی، گفته: «من یغماگران را می‌شناسم و ما یک غارتگر داریم که در کاخ سفید زندگی می‌کند. ترامپ خلق‌ وخوی یغماگرایانه و دارای غریزه غارتگری است. افراد غارتگر آنهایی را که آسیب‌پذیر هستند، شکار می‌کنند. آنهایی را شکار می‌کنند که باوری به قدرت و زور خود ندارند!»

مرزآبادی

* امروز یکی به این خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا بگوید که درد زایمان خاورمیانه جدید را امروز پس از ۲۰سال ببین! این ایران است که با اهرم تنگه هرمز درد زایمان غرب آسیا را نه به نفع آمریکا که کاملاً به زیان آمریکا و به نفع ایران و جبهه مقاومت تغییر داد. و این نیست مگر به سبب راهبردهای امام شهید در طول حدود ۴ دهه رهبری حکیمانه و ایستادگی همه‌جانبه مردم ایران و تولید قدرت و اقتدار!

میری

* تقابل آمریکا با ایران نه با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و نه به اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای تداوم یافته است بلکه ریشه این تقابل؛ در تلاش مستمر آمریکا برای اثرگذاری بر سرنوشت سیاسی، هویت فرهنگی، استقلال و جهت‌گیری راهبردی ایران بوده است؛ روندی که از دوران پهلوی آغاز شد و پس از انقلاب، با ابزار‌ها و شیوه‌های متفاوت ادامه یافت و آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند و ایران به ابر قدرت تبدیل شد!

غفوری

* تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران چرا هیچ حمایت قابل قبولی از طرف وزارت ورزش نمی‌شود؟ در سال گذشته با پیروزی مقابل تیم ازبکستان قهرمان چند دوره جهان و کسب مقام قهرمانی در جاکارتا سهمیه حضور در جام جهانی مکزیک را کسب کرد. تمامی هزینه‌های مربوطه را قرض کرده‌ایم! تیم ما متشکل از جانبازان قطع عضو و توانیابان بهزیستی هستند. اگر تیم به این مسابقات اعزام نشود از حضور در تمامی مسابقات آسیایی و جهانی تا چهار سال محروم خواهد شد و این در حالی‌است که تیم ایران از بهترین تیم‌های دنیا محسوب می‌شود و نایب‌رئیس کنفدراسیون فوتبال قطع عضو آسیا هستیم.

احمد صالحی‌خواه سرپرست تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران