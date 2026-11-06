‌شيراز- خبرنگار كيهان:

راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور از میدان شهدا در شیراز با حضور گسترده دانش‌آموزان، نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف مردم برپا شد تا با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پیام ایستادگی و مقاومت را فریاد بزنند، این مراسم در بيش از 120 نقطه از استان فارس هم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در شيراز پس از پیمودن مسیر تعیین‌شده، در چهارراه پیروزی تجمع كردند.

در محل پایانی راهپیمایی، برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، اجرای سرود، رجزخوانی، پرچم‌گردانی، قرائت قطعنامه و دیگر برنامه‌های فرهنگی و حماسی پیش‌بینی شده بود.

در این مراسم، حسینعلی امیری استاندار فارس، آیت‌الله لطف‌اله دژکام نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مسئولان استانی در کنار مردم و در صفوف راهپیمایی حضور یافتند و همراهی خود را با این رویداد ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

در بخش دیگری از راهپیمایی، دانش‌آموزان تصاویر شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای استان فارس و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه را در دست داشتند؛ تصاویری که یاد دانش‌آموزان به شهادت‌رسیده در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به فضای راهپیمایی پیوند می‌داد و با هدف نمایش مظلومیت آنان در معرض دید حاضران و افکار عمومی قرار گرفت.

روح‌الله نجابت، نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی سخنران این مراسم بود.