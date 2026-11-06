ابلاغ سلام فرمانده نیروی دریایی سپاه به خانواده شهید محمد مولوی

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

این بار به خانه شهید محمد مولوی رفتند؛ خانه‌ای که به گفته مسئولان، پس از شهادت، مهبط نور می‌شود و خداوند عنایت خاصی به آن دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلیمانی‌نژاد مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در منطقه دوم نیروی دریایی سپاه به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان چهارمحال و بختیاری، با خانواده معظم شهید محمد مولوی در شهر وردنجان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار صمیمی، حجت‌الاسلام سلیمانی‌نژاد سلام ویژه سردار عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به خانواده شهید مولوی ابلاغ کرد.

وی با یادآوری شجاعت و دلاوری رزمندگان نیروی دریایی، بر ایستادگی پای آرمان‌های والای شهدا و امام شهید، حفظ تمامیت ارضی و کنترل کامل تنگه هرمز تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدی نیز از ماه‌ها همراهی با این خانواده سخن گفت و استقامت آنان در این امتحان الهی را مثال‌زدنی خواند و افزود: «آن صلابت و شکوهی که از این خانواده دیده شد، واقعاً مثال‌زدنی است..»

وی با یادآوری سفارش‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد که توجه به خانواده‌های شهدا به اندازه خود شهدا مهم و مقدس است و این خانواده‌ها هستند که پس از شهدا، میراث‌دار ارزش‌های الهی‌اند.

محمدی از خانواده شهید خواست برای پیروزی رزمندگان اسلام، سلامتی رهبر معظم انقلاب و موفقیت مسئولان دعا کنند و گفت: «انتظار داریم خانواده شهید دعاگوی ما باشند تا ان‌شاءالله مانند شهدا عاقبت‌به‌خیر شویم.»

شهید ناوسالار یکم محمد مولوی وردنجانی از نخبگان استان بود که در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۶۷ متولد شد و ۶ فرودین ۱۴۰۵ طی جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی در خلیج ‌فارس به شهادت رسید.